يحيى حميدان

تختتم مساء اليوم منافسات المجموعة الأولى من بطولة درع الاتحاد لكرة السلة، حيث يلعب الشباب مع اليرموك في الساعة 4:30 عصرا، ويعقبها لقاء كاظمة مع النصر في الـ 6:30، وأخيرا يلتقي الكويت مع الساحل في الـ 8:30، وتقام المباريات الثلاثة في صالة نادي الكويت.

وأقيمت مساء أول من أمس مباراتان ضمن المجموعة نفسها، حيث تغلب كاظمة على اليرموك 80-78، والكويت على الشباب 69-22.

ويحتل كاظمة والكويت صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي خلفهما النصر (7)، ثم اليرموك والشباب (5)، ويقبع الساحل في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.