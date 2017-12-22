عبدالعزيز جاسم

«خلونا نفرح».. بهذه العبارة ستستقبل جماهير الكويت كلها الجماهير القادمة من جميع دول الخليج التي حرصت على المشاركة في بطولة «الفرح» بطولة «خليجي 23» وكأنها توجت باللقب قبل انطلاق البطولة بغض النظر عن الفائز في نهاية المطاف، فجماهير الأزرق متشوقة لمشاهدة اللاعبين لأول مرة يقاتلون ويتفننون في أرضهم وبين جماهيرهم بعد أكثر من عامين عن الغياب.

الافتتاح اليوم لن يكن مقتصرا على الشباب بل سنشاهد الأطفال وكبار السن ونساء جاؤوا من كل مكان لمساندة «الأزرق» في رسالة يوجهونها للاعبين «كل ما يسعدكم يسعدنا، العبوا وصولوا وجولوا في الملعب ونحن معكم مهما كانت النتيجة».

واللاعبون سيردون التحية بالمثل من خلال الالتزام والقتال والانضباط والحرص على تحقيق نتيجة إيجابية تزيد الفرح فرحا، وكأنهم سيخوضون نهائي البطولة وليست مباراة افتتاحية من الممكن تعويضها في مباراتين مقبلتين.

المباراة الأخيرة لمنتخبنا قبل التوقف كانت أمام لبنان وانتهت بالتعادل السلبي في تصفيات كأس العالم 2018 وانتهت سلبا، وبعد الغياب عاد وتعادل أمام البحرين وديا بنفس النتيجة لذلك سنبحث عن الهدف الأول بعد غياب طويل وليس عن الفوز وحده.الجماهير بانتظار الفرحة (الازرق.كوم)