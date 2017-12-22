الأزرق.. «كلنا وراك اليوم»





ناصر العنزي

يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي الـ 23، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم على ستاد جابر الأحمد الدولي.



وتشارك في البطولة منتخبات الكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والعراق واليمن.



وأعدت اللجنة المنظمة العليا مهرجانا شعبيا غنائيا يشارك فيه كبار النجوم في الكويت يحكي تاريخ الدول المشاركة ومسيرتها الرياضية، كما رصدت جوائز عينية سيتم السحب عليها بعد المهرجان، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال الجماهير والمتوقع ان تملأ ستاد جابر مرحبة بحضور سمو الأمير ومساندة للأزرق الذي يخوض مباراة الافتتاح أمام السعودية الساعة الـ 6:30.

وقد استعد منتخبنا الأزرق على عجل بعد رفع الإيقاف وخاض تجربة وحيدة أمام البحرين انتهت بالتعادل السلبي واطمأن بها المدرب الصربي بوريس بونياك على لاعبيه الجاهزين للمشاركة، وسيعتمد بونياك على عناصر الخبرة في هذه البطولة مثل بدر المطوع وفهد الأنصاري وسلطان العنزي وفهد الهاجري وحسين حاكم وعناصر بارزة مثل سامي الصانع وفيصل زايد ومحمد سعد العجمي.

مباراة الافتتاح تشهد دائما توترا وعبئا نفسيا على اللاعبين لكن على لاعبينا الذين خاضوا مباريات دولية سابقة أن يتعاملوا بحذر مع المباراة واستغلال الفرص أفضل استغلال وان يكون العمل جماعيا لا فرديا أو استعراضيا بشكل أدق، فنحن بحاجة الى النقاط الثلاثة كي تكون الانطلاقة في مجموعة تضم فرقا قوية.

الأخضر «جديد»

يدخل الأخضر السعودي البطولة بفريق من الشباب يقوده المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتس بعد ان فضل الاتحاد السعودي المشاركة بفريق من اللاعبين الجدد لتجهيز المنتخب الأول للمشاركة في كأس العالم.

وتضم صفوف الأخضر عناصر سبق لها المشاركة الدولية مثل أحمد الفريدي ومختار فلاتة وعساف القرني.

والأخضر السعودي عادة يضم عناصر ذوي مهارات وروح عالية ولا يمكن استبعاده من الترشيحات كونه يلعب بفريق من الصف الثاني وربما يكون ذلك دافعا لإحداث المفاجآت.

الإمارات وعمان

في المباراة الثانية يلتقي منتخبا الإمارات وعمان في مباراة مثيرة للفوز بإحدى بطاقتي التأهل الى نصف النهائي.

الأبيض الإماراتي يقوده المدرب الإيطالي البيرتو زاكروني بوجود نخبة مهارية من اللاعبين أصحاب خبرة بمثل هذه البطولات مثل عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت واحمد خليل، والإمارات مرشحة للمنافسة على البطولة بهذه المجموعة، أما الأحمر العماني فيدربه الهولندي بيم فيربيك، وتضم صفوفه عناصر شابة يسعى من خلالهم الاتحاد العماني إلى إعداد فريق للمستقبل بعد ابتعاد لاعبيه السابقين، ولن يشارك معهم الحارس علي الحبسي المحترف بصفوف الهلال السعودي.

فيما يلعب الأخضر السعودي بفريق جديد من الشباب، وبعد مباراة الافتتاح تلعب الإمارات مع عمان.