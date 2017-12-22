ستتضمن فعاليات GulfRun أيضا معرض السيارات الرياضية الذي سيقام في الكويت قريبا

كرّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت الفرق الفائزة في سباق التحمل ضمن رعايتها الرئيسية للموسم الـ 12 من الحدث الرياضي GulfRun، والذي يعد أحد أضخم الأنشطة الرياضية التي تعنى برياضة سباقات السيارات على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي ان دعمها لهذا الحدث الرياضي المتميز أتى انطلاقا من استراتيجيتها تجاه دعم قطاعي الشباب والرياضة، وفي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المتميزة بما فيها رياضة سباق السيارات بمختلف فئاتها، مبينة انها مستمرة في تشجيع الجهود التي ترفع من اسم الرياضة الكويتية على المستويين المحلي والإقليمي.

وبينت زين ان فعالية GulfRun انطلقت مع سباق التحمل للعربات الصغيرة (Karting) فئة 24 و12 ساعة في حلبة سرب بالشويخ، والتي شهدت مشاركة 20 فريقا، وأشرف عليها فريق من المرشدين المعتمدين القادمين من فرنسا للتأكد من اتباع اللوائح الدولية وتنظيم السباق وفق قواعد الاتحاد الدولي للسيارات في أجواء رياضية حماسية آمنة.

وستتضمن فعاليات GulfRun أيضا معرض السيارات الرياضية الذي سيقام في الكويت قريبا، بالإضافة إلى السباق الرئيسي للسيارات الرياضية الذي سيقام في حلبة البحرين الدولية بمملكة البحرين، والذي يعتبر بمنزلة اختبار حقيقي لقدرات المشاركين في رياضة سباق السيارات الرياضية.

ويعتبر GulfRun من الفعاليات الرياضية المميزة التي تقدم مناخا آمنا للشباب للاستمتاع برياضة سباق السيارات بمختلف أنواعها، حيث اكتسب شعبية كبيرة في الكويت وعلى مستوى الخليج العربي كونه وفر البديل المثالي لسباقات الشوارع التي باتت تهدد أرواح الشباب الشغوف برياضة سباق السيارات ومرتادي الطرق.