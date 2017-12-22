يشهد مضمار المغفور له الشيخ أحمد الجابر بنادي فروسية الفروانية في الثانية من بعد ظهر اليوم مهرجان «خليجي 23» الاجتماع العاشر الذي قيد فيه 82 جوادا وفرسا من مختلف الكلاسات والجروب، منها 13 جوادا وفرسا من الجروب الثالث تتنافس على الكأس المقدمة من النادي بمناسبة استضافة الكويت لخليجي 23، بالإضافة الى بقية الأشواط التي خصصت للكلاسات الرابع والثالث والثاني، والشوط الأول المخصص للأفراس.

وأعرب رئيس نادي فروسية الفروانية مبارك الديحاني عن سعادته بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

وأشاد الديحاني بالجهود الطيبة التي قام بها قائد العمل الإنساني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وتحمل سموه جميع تكاليف استضافة الكويت لدورة الخليج التي تجمع الأشقاء في الكويت على المحبة والترابط.

كما اشاد الديحاني بجهود القيادة السياسية والرياضية بقيادة الوزير خالد الروضان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح، وتمنى رفع الإيقاف عن بقية الألعاب ومنها رياضة الفروسية للتمكن من رفع اسم وعلم الكويت في المحافل الرياضية المختلفة.

ورحب الديحاني بالأشقاء من دول مجلس التعاون على ارض الصداقة والسلام، متمنيا لهم طيب الإقامة.

وأكد وقوف نادي فروسية الفروانية بجانب اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لـ«خليجي 23» من اجل انجاح التجمع الخليجي وعودة الأفراح للاعبين والجماهير الخليجية، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.