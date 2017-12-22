يحيى حميدان

تغلب القادسية على العربي بنتيجة قياسية بفارق 52 نقطة (103-52)، وفاز التضامن على الصليبخات 65-63، في ختام منافسات المجموعة الثانية من درع الاتحاد لكرة السلة.

وتصدر القادسية ترتيب فرق المجموعة عقب ختامها برصيد 8 نقاط، متقدما على الجهراء (7)، ثم الصليبخات والعربي والتضامن برصيد 5 نقاط لكل فريق.

وحسمت فرق القادسية والجهراء والصلبيخات والعربي مقاعد المجموعة الثانية منذ الجولة الماضية.

وتقرر ان يقام الدور ربع النهائي عقب الانتهاء من «خليجي 23» للمنتخبات في كرة القدم والتي تقام في البلاد ابتداء من اليوم وحتى 5 يناير المقبل.