حقق المتسابق الكويتي يوسف العبدالرزاق لقب بطولة العالم في الدراجات المائية لموسم 2017 التي اختتمت مساء اول من امس في مدينة الشارقة في انجاز غير مسبوق للكويت في هذه الرياضة.

وأعرب العبدالرزاق في تصريح لـ«كونا» عقب تتويجه باللقب العالمي عن سعادته الكبيرة في إنجازه الأكبر في رياضة الدراجات المائية وتحقيق اللقب الثالث على التوالي والتاسع بشكل عام على مستوى كبار المحترفين «وهو انجاز فريد من نوعه على مستوى هذه الرياضة».

وأوضح العبدالرزاق ان ما يزيد من سعادته هو حصوله كذلك على كأس المركز الأول في جولة الشارقة التي تختتم بها البطولة ما يعد انتصارا مزدوجـــا لــــه «ومــــا زاد من فرحتي هـــو عزف الســـلام الوطني للكويـــت مرتــين».

وأهدى العبدالرزاق هذا الإنجاز الكبير الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي كافة، مؤكدا ان الإنجاز يزيد من حجم المسؤوليات والطموحات في الاستحقاقات القادمة.

واشاد العبدالرزاق بالتنظيم «الرائع» لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية ونادي الشارقة للرياضات البحرية واستضافتهم للاتحاد الدولي (يو اي ام) مؤكدا ان الجولة الأخيرة ظهرت بمستوى يليق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن تقديره الكبير لجميع الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الأكبر عالميا لرياضة الدراجات المائية.

وذكر العبدالرزاق ان انجازه الجديد يعزز رقمه القياسي في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، مشيدا بالدعم الحكومي المتمثل في اهتمام وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومتابعة وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الشيخ صباح ناصر الصباح لما بذلوه من جهود كبيرة لتذليل كل العقبات ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة بمشاركته في هذه البطولة الدولية، معربا عن تقديره لهذا الدعم الكبير.

واثنى على رعاية القطاع الخاص له متمثلا بشركة الاتصالات المتنقلة (زين) وشركة الخليج للكيبلات وبيت التمويل الكويتي وشركة (كاوازاكي) الكويت «والذين لم يقصروا معي في مسيرتي الاحترافية».

يذكر ان المتسابق يوسف العبدالرزاق قد حقق كذلك المركز الاول في الجولة الثالثة من بطولة العالم للدراجات المائية والتي أقيمت قبل شهر في مدينة دبي.