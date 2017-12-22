فيربيك: «العماني» جاهز لصنع المفاجأة مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب منتخبنا الوطني بوريس بونياك عدم قوله إنه يرشح السعودية والإمارات لنيل اللقب، مؤكدا ثقته بلاعبي الأزرق وقدرتهم على تحقيق الفوز في مباراة اليوم.

وقال في المؤتمر الصحافي امس في فندق الشيراتون: مواجهة المنتخب السعودي ليست سهلة فمهمتنا شاقة وصعبة لكن ثقتي بلاعبينا كبيرة.

وأضاف: نعم نحترم تاريخ الكرة السعودية الطويل وهم من أفضل منتخبات آسيا ونجح في التأهل الى كأس العالم، وشخصيا لا يعنى لي الكثير أسماء قائمة الفريق السعودي التي ستلعب مباراة اليوم، فاسم المنتخب السعودي يكفي لاحترامه وبالنسبة لفريقنا فالكل يعلم قصر فترة الإعداد التي حظي بها الأزرق وكذلك فترة التوقف الطويلة عن اللعب الدولي وهي ناحية سلبية جدا لكننا نسعى لتعويض ذلك بالروح والدعم الجماهيري وقادرون على المنافسة في مجموعتنا القوية.

وتابع: نأمل أن يتحسن أداء الأزرق من مباراة لأخرى حتى نهاية البطولة.

وفيما يتعلق بالشق الهجومي نعم لدينا مشكلة في عناصر المقدمة لكنني أراهن على نوعية اللاعب الكويتي التي ستغطي هذه المشكلة وستشاهدون ذلك في أرض الملعب.

من جهته، قال «الكابتن» حسين حاكم ان الأزرق لن يكون ضيف شرف في البطولة، نعم الاستعداد لم يكن بالشكل المطلوب للظروف التي يعرفها الجميع لكن اللاعب الكويتي يلعب بالفطرة والروح العالية ولن نكون ضيوف شرف بعد تعاهد اللاعبين على بذل أقصى الجهود لإسعاد أهل الكويت وجماهير الأزرق.

من جهته، قال مدرب المنتخب العماني الهولندي بيم فيربيك ان منتخب عمان جاهز لخوض منافسات الدورة رغم قوة المجموعة التي وقع فيها والتي تضم منتخبات الكويت والسعودية والإمارات.

وقال: بداية نشكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم على الرعاية والاهتمام والاستضافة وأريد ان أشيد بستاد جابر الذي شاهدته فهو من الملاعب المميزة وأرضيته جيدة.

وتابع: بالنسبة لعمان نحن جاهزون لخوض المنافسات ولدي ثقة بمجموعة اللاعبين التي اخترتها بنفسي مع احترامي لأسماء الغيابات للإصابات أو لأسباب أخرى فثقتي كبيرة فيمن حضر معي لخلق المفاجأة رغم قوة المجموعة، فنحن قدمنا الى الكويت للمنافسة فقط. وعن غياب الحارس علي الحبسي قال بيم فيربيك: لا يعنيني اسم اللاعب كثيرا رغم احترامي لتاريخه وعمان محظوظة في تواجد 4 الى 5 حراس مرمى على مستوى عال.

بدوره، هنأ اللاعب أحمد كانو الكويت بعد رفع الإيقاف، متمنيا أن تشهد البطولة النجاح الذي تأمله جماهير الخليج المتعطشة للدورة.