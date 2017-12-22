عبدالعزيز جاسم

أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف عن إبرام عقد رعاية بين الاتحاد وشركة بريزنتيشن سبورت أحد أكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية لتسويق الإعلانات في الملاعب خلال «خليجي 23».

وذكر اليوسف ان الاتفاق جاء بالتنسيق بين اتحاد الكرة والاتحاد الخليجي الذي يمتلك حقوق التسويق رفقة شركة ام بي سيلفا.

وأشار الى ان البطولة تعتبر استثنائية في مجال تسويقها خاصة ان الأمر جاء في وقت قياسي بعد إقرار تنظيم البلاد للبطولة قبل 10 أيام.

من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة بريزنتيشن سبورت محمد كامل ان شركته كانت تحرص على إيجاد سوق جديد لها في الكويت، مؤكدا ان الإيقاف السابق على الكرة الكويتية حال دون التواجد في السوق الكويتية في أوقات سابقة.

وأشار كامل الى المفاوضات الصعبة مع اتحاد الكرة، مؤكدا ان اليوسف أصر على مطالب معينة لم يتنازل عن أي منها وهو ما خضعت له بريزنتيشن في النهاية ليتم إبرام التعاقد والاتفاق على كل البنود بعد 3 أيام من المفاوضات.

وأفاد بأن الشركة تتطلع الى تعاون جديد مع اتحاد الكرة في أعقاب نهاية البطولة الخليجية من خلال العمل على تسويق الدوري الكويتي.

وأشاد كامل بالتعاون المثمر مع شركة «VIVA» راعي الدوري الكويتي التي يعمل مسؤولوها بشكل احترافي مميز، مؤكدا ان اتحاد الكرة أبدى استقبالا وتعاونا مميزا، مؤكدا على تسهيل جميع إجراءات تواجد مسؤولي الشركة في البلاد في اسرع وقت وإتمام كل المتطلبات على وجه السرعة في ظل حفاوة استقبال مشهود لأهل الكويت بها.