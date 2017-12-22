مبارك الخالدي

طالب المدرب الوطني القدير صالح زكريا لاعبي الأزرق بالتحلي بالروح والإصرار داخل الملعب لتعويض الفارق في الاستعداد والامكانات الفردية لبقية لاعبي المنتخبات، وذلك أثناء منافسات «خليجي 23».

وقال زكريا المدرب الذي نجح في الفوز بكأس الخليج 1986 في نسختها السادسة نعم تتشابه الظروف في خليجي 23 مع النسخة السادسة التي توجهنا إليها في البحرين بعد رفع إيقاف ولكن هناك أسباب لتحقق الفوز في ذلك الوقت في مقدمتها نوعية اللاعب في ذلك الوقت.

وأضاف: عندما شاركنا في تلك البطولة اخترنا لاعبين كانوا مهيئين لخوض المباريات بسبب الاستعداد لكأس العالم وقتها، كما تواجد معي 14 لاعبا من الصعب جدا ان تستغني عن اي منهم، وفوق كل ذلك الروح العالية والإصرار التي تحلى بها لاعبو الجيل الذين قدموا الكثير للكرة الكويتية دون مقابل وكان الهم الأكبر لهم هو اسم الكويت وإسعاد جماهير الكرة الكويتية.

وتابع بالقول: الآن مع الأسف النظرة الى الكرة تغيرت في كل العالم وليس فقط الكويت وأصبحت النظرة المادية هي الطاغية وربما يكون هذا مشروعا في ظل التطور الحاصل في الكرة هذه الأيام، وأضاف: وكان من الأسباب أيضا لتحقيق اللقب في ذلك الوقت نوعية الإداريين العاملين مع الجهاز الفني فكانوا أقرب الى خبراء في فن التعامل مع اللاعبين ولديهم المهارات الذاتية في علم النفس الكروي فنجحوا بالتعاون مع اللاعبين في خلق جيل مقاتل داخل الملعب.

وعن حظوظ الأزرق، قال زكريا: لدينا مواهب ولاعبون جيدون ولكن لم يسعفهم الوقت للحصول على فترة إعداد كافية، فمنتخبنا الحالي ينقصه الانسجام ولياقة المباريات الرسمية بسبب ما عانته الكرة من إيقاف لكننا نختم بما بدأنا الحديث فيه وهو أن اللاعب الكويتي يمتلك الروح الوطنية القادرة على تعويض الفارق والدخول بقوة في أجواء المنافسة على اللقب ورسم البسمة على شفاه الجماهير المحبة للفانيلة الزرقاء.