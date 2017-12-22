عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي

أكد مدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح عدم تكرار ما حدث في المؤتمر الصحافي الذي عقد امس للمنتخبين السعودي والإماراتي.

وقال فليطح تم تدارك هذا الاشكال وأشكر الإخوة في السعودية والإمارات بحل المشكلة.

وأضاف فليطح انه لن تكون هناك مشكلة بين المنتخبات المشاركة في الأيام والمؤتمرات المقبلة.

وكان المؤتمر الصحافي شهد انسحاب الوفد السعودي وعدم حضور الوفد الإماراتي من المؤتمر الصحافي صباح امس في المركز الاعلامي في فندق الشيراتون.

ومثل الوفدين المدرب الكرواتـــي كرونسلاف يورشيتس واللاعب احمد الفريدي والمنسق الاعلامي فهــد السليم للأخضر السعــودي والبيرتـــو زاكيرونــــي للأبيـــــض الإماراتي.