الغانم أبلغ مستقبليه حرص القيادة السياسية على نجاح البطولة وجاهزية جميع المرافق

قام رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم بزيارة ستاد النادي للاطمئنان على جهوزيته لاستضافة المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج 23، التي تضم منتخبات قطر والبحرين والعراق واليمن.

وكان في استقباله نائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم وأمين السر العام وليد الراشد ومهندسو الهيئة.

وسيستضيف الستاد يوم غد افتتاح منافسات المجموعة الثانية، حيث يلتقي المنتخب البحريني بشقيقه العراقي، كما يلتقي بعد هذه المباراة الشقيقان اليمني والقطري.

واطمأن الغانم على جهوزية الستاد لاستضافة المباريات، حيث اطلع على جميع المرافق ومنها غرف اللاعبين والمركز الإعلامي بالإضافة الى المنصة الأميرية.

وأبلغ الغانم مستقبليه حرص القيادة السياسية على نجاح البطولة وجاهزية جميع مرافق البطولة، لاسيما الملاعب الخاصة باستضافة المباريات والتدريبات، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتكريس جميع طاقاتها لإنجاح البطولة التي تعتبر بمنزلة العرس الرياضي لجميع أبناء الخليج.