العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالضبط والربط والانضباط العسكري

تأكيدا على الجاهزية والاستعداد لافتتاح «خليجي 23» والتي تستضيفها الكويت برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وفي ترجمة عملية لتوجيهاته من اجل استكمال كل الترتيبات الأمنية والمرورية وتوفير الكوادر البشرية والإمكانات الفنية، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، صباح امس بجولة تفقدية ميدانية لستاد جابر والمنطقة المحيطة به.

وكان في استقبال الجراح لدى وصوله رئيس اللجنة الأمنية اللواء جمال الصايغ، ورؤساء اللجان والقيادات الأمنية الميدانية المختصة.

واستعرض الجراح على أرض الواقع خطة وزارة الداخلية والجهات المعاونة والمساندة والاستعدادات لتأمين هذه الاحتفالية الرياضية الخليجية.

واستمع إلى إيجاز من اللواء الصايغ وآمري الوحدات عن الخطة والإجراءات المتبعة والاستعدادات، مشيرا إلى محاور خطة التأمين وتحديد المهام والواجبات المنوطة لكل وحدة من الوحدات العاملة ودور كل منها في إطار التنسيق والعمل الميداني المشترك مع كافة الأجهزة المختصة بالدولة.

كما تم عرض شرح تفصيلي للخطة الميدانية للقطاعات الأمنية المختلفة المنوطة بهم كل فيما يخصه والمهام الموكلة والواجبات المقررة والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لتنفيذ ذلك سواء امنيا أو مروريا على ارض الواقع ومن بينها خطوط السير في المنطقة التي تشهد الفعاليات إضافة إلى الطرق الرئيسية والفرعية والطرق البديلة ومواقف انتظار المركبات، وتم شرح عملية نقل الجمهور من مواقف الانتظار الخارجية إلى الستاد وكيفية تأمين مواقف الانتظار.

وفي نهاية الجولة الميدانية وجه الجراح عددا من التوجيهات والملاحظات لاستيفاء كافة جوانب الخطة الأمنية والمرورية وتنفيذها على اكمل وجه، معربا عن تقديره العميق للجهود الحثيثة لرجال الأمن وارتياحه للاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك الجهات المعاونة والمساندة، مشددا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المشاركة في الدولة في تلك الاحتفالية الرياضية الكبرى التي تعنى الكثير بالنسبة للكويتيين والأشقاء الخليجيين حتى تنطلق بما يتفق ومكانة الكويت الحضارية والرياضية إقليميا ودوليا خاصة وأنها برعاية سامية من القيادة السياسة العليا الحكيمة.

وأكد الجراح على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالضبط والربط والانضبــاط العسكــري والحرص على حسن المظهر والتحلي بسعة الصدر مع الجمهور مع الالتزام بتنفيذ الأوامر وفقا للخطط المعدة والتيسيـر على المواطنـين والمقيميـن بمـا لا يخــل بالإجراءات والنظم الأمنية المعمول بها. واختتم الجراح معربا عن شعوره بالفخر والاعتزاز للجهود المميزة لرجال الأمن الذين هم بحق السواعد الفتية للوطن.