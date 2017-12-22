ممثل المنتخب الكويتي منح نظيره السعودي حرية الاختيار خلال المباراة الافتتاحية من حيث ألوان الفريق الأساسي وقمصان البدلاء

كشفت اللجنة الفنية المنظمة لبطولة «خليجي ٢٣» النقاب عن قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة مع الأطقم البديلة لكل فريق وأطقم حراس المرمى واعتمادها من قبل اللجنة الفنية البطولة بحيث لا يجوز تبديلها، وأظهر كل وفد قميص منتخب بلاده الذي سيخوض به المباريات بحيث تكون غير مشابهة للفريق المنافس.

وفي لفتة رائعة من داخل المؤتمر منح ممثل المنتخب الكويتي حرية الاختيار لنظيره السعودي خلال المباراة الافتتاحية من حيث اختيار ألوان الفريق الأساسي وايضا قمصان البدلاء.

وأعلن رئيس اللجنة الفنية المنظمة للبطولة حامد الشيباني عن مواعيد المباريات والتي ستشهد افتتاحا في تمام الساعة الخامسة والنصف غدا على ستاد جابر على ان تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبنا والسعودية في تمام الساعة السادسة والنصف.

وابلــغ الشيبــــاني ممثلي الوفود المشاركة في بطولة خليجي ٢٣ بمواعيد المباريات الرسمية مع تحديد ملعب المباراة خلال اجتماع اللجنة الفنية للبطولة في فندق الريجنسي صباح اليوم.

وانتقل الشيباني للبند الثاني من جدول الأعمال وهو لائحة بطولة كأس الخليج، وتم الاتفاق على ان أهلية اللاعبين ستحدد بناء على جواز سفر كل لاعب بحيث تكون القائمة النهائية لكل فريق مشارك ٢٣ لاعبا من بينهم ٣ حراس مرمى على ان يكون رقم ١ ورقم ٢٢ مخصص للحراس ويحدد رقم الحارس الثالث حسب طلب كل منتخب، ويحتفظ كل لاعب برقمه مدة البطولة ولا يجوز تغييرها.

كما أعلن الشيباني عن تعديل في اللائحة يوصي باستبدال اللاعب المصاب مرفقا به تقرير طبي من الجهات المختصة، على ان يكون من ضمن القائمة الأولية ذات الـ ٣٥ لاعبا.

وكشف الشيباني انه في حالة تعادل الفريقين بالنقاط سيتم تحديد المتأهل على أساس المواجهات المباشرة يليها اكبر عدد من الأهداف سجله الفريق خلال البطولة ككل، وإذا كانت الأهداف متعادلة فيكون التأهل على أساس أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء، وان كان هناك تعادل فتكون القرعة هي الحل الأخير.

وبين الشيباني ان الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وفي حالة انتهاء مباراتي الدور نصف النهائي بالتعادل تلعب الأشواط الإضافية من ٣٠ دقيقة تقسم على شوطين وفي حالة التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وطالب الوفد العماني بزيادة عدد أعضاء الجهاز الفني والإداري المتواجدين على دكة البدلاء وعدم اقتصارها على ٨ لاعبين فقط.

وطالب الشيباني من ممثلين الوفود إبلاغ فرقهم بسرعة الخروج من الملعب بعد انتهاء المباراة لأن هناك مباراة أخرى ستقام على الملعب نفسه.

وتسقط الإنذارات إذا كانت بطاقة واحدة بعد الدور الأول وإذا كانت أكثر من بطاقة تسقط في الدور نصف النهائي.