وجه وزير الإعلام محمد الجبري جميع الفرق العاملة التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، إلى تسخير كل الإمكانات والحرص على نقل أحداث وأنشطة وفعاليات بطولة كأس الخليج المقرر انطلاقها اليوم بصورة احترافية.

وقال الجبري في تصريح للصحافيين عقب جولة له في ستاد جابر الدولي ان الوزارة ستعمل على ضمان تغطية إعلامية مميزة تليق بمكانة الكويت وإرثها الإعلامي الثري لاسيما أن القيادة السياسية وفرت كل الإمكانات لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم.

وأوضح ان هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة واللجنة المنظمة للبطولة واتحاد الكرة وكل جهات الدولة ذات الصلة من أجل إنجاح البطولة تنظيما وفنيا وإعلاميا وجماهيريا، مشددا على ضرورة تفادي الأخطاء والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشار إلى أن وزارة الإعلام جهزت 20 سيارة نقل تلفزيوني لبث أحداث البطولة وفق أعلى المواصفات كما جهزت 6 استديوهات خارجية للبث الإذاعي إضافة الى توفير 250 كاميرا تلفزيونية عالية الوضوح والجودة من أجل التميز في نقل الصورة للمشاهدين.

وأعرب الوزير الجبري عن شكره وتقديره لجميع العاملين من الوزارة على جهودهم في تجهيز كل الوسائل لتقديم تغطية رائعة للبطولة.