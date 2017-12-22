أحمد السلامي

أشاد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليطه بمستوى التنظيم والترحيب الذي حظي به وفد منتخب بلاده منذ لحظة وصوله إلى البلاد للمشاركة في بطولة خليجي 23، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال: باشر وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته بصورة منتظمة وعملنا على تنفيذ الخطة التي تم رصدها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ونمضي قدما بها وبتنا مستعدين للمواجهة المرتقبة اليوم أمام المنتخب العماني، كما هو حال منتخبنا الذي استعد بصورة متكاملة للبطولة بشكل عام.

وأضاف: بطولة الخليج تحظى باهتمام وطابع خاص مختلف عن كل البطولات لما لها من مكانة في نفوس الشعوب الخليجية، كما أنها تمتلك رصيدا كبيرا في تخريج نجوم كرة القدم الذين برزوا من خلال هذه البطولة وسطعت أسماؤهم وباتوا نجوما في سماء كرة القدم الخليجية، لذلك نجد أن هناك اهتماما كبيرا لدى المسؤولين واللاعبين في آن واحد حيث إن كل لاعب يتطلع إلى أن يترك بصمة واضحة للعيان في البطولة ليقينه المسبق أن هذه البطولة هي بوابته نحو النجومية.

وأشار إلى أن مشاركة المنتخب الإماراتي بكل نجومه في البطولة تأتي من منطلق حرص بلاده على أن يكون تمثيلها على أعلى المستويات بهدف مشاركة الكويت أفراحها خاصة بعد أن تم رفع الإيقاف عن النشاط الكروي والمشاركة في العرس الخليجي الذي تحتضنه الكويت بعد عامين من الإيقاف.

واستطرد بن غليطه في حديثه قائلا: بطولة الخليج مهمة بالنسبة لكل المنتخبات المشاركة باعتبار أن معظم المنتخبات متأهلة للبطولة الآسيوية وهو ما يعطي للجميع فرصة الاحتكاك واكتساب المهارات والخبرات والتجهيز للاستحقاقات التي تنتظرنا.

وختم حديثه قائلا: تحدثت مع مدرب المنتخب ألبيرتو زاكيروني وهو من المدربين العالميين ويمتلك خبرات عريقة، وأبلغته أن هذه البطولة تحظى بطابع خاص يميزها عن بقية البطولات وهي محل اهتمام الشعوب الخليجية التي تهتم بها وتحرص على متابعتها، لذلك وجدناه يقوم بعمل توليفة متجانسة، حيث اختار عددا من اللاعبين الخبرة ودعمهم بلاعبين شباب بهدف الخروج بأفضل تشكيلة تخدم منتخبنا الإماراتي.