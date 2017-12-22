أعلنت جمعية الصحافيين الكويتية عن تشكيل لجنة الإعلام الرياضي برئاسة أمين سر الجمعية الزميل عدنان الراشد.

وقالت الجمعية في بيان لها إن الزميل الراشد اختير رئيسا للجنة وناصر العنزي مقررا لها وعضوية سطام السهلي وحسين المطيري وعبدالكريم الشمالي وحافظ ضاحي ومحمد الصالح.

وعبر رئيس اللجنة الزميل عدنان الراشد عن اعتزاز أسرة جمعية الصحافيين وسعادتها برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية تزامنا مع استضافة الكويت لبطولة «خليجي 23» التي تنطلق اليوم.

مثمّنا دور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتكفله في هذا الشأن بكل مصاريف البطولة جريا على عادة سموه في دعم الحركة الرياضية.

وأكد الراشد أن لجنة الإعلام الرياضي تضع كل إمكانياتها وجهودها في خدمة اللجنة العليا المنظمة للبطولة واتحاد كرة القدم واللجنة الإعلامية للبطولة، متمنيا التوفيق للفرق المشاركة وللجهات المشاركة في التنظيم والإعداد.

وأضاف أن لجنة الإعلام الرياضي بتشكيلها الجديد ستسعى لخدمة الإعلام الرياضي الكويتي والصحافيين الرياضيين والمساهمة في كل الجهود التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الصحافة الرياضية.