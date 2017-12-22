فرض الكرواتي خورتسلاف يوريزيتش مدرب المنتخب السعودي السرية التامة على تدريبات الأخضر التي جرت مساء امس الاول على ستاد الشباب تحضيرا لمواجهة منتخبنا.

وطالب يوريزيتش المسؤولين في الوفد السعودي وإدارييه بإخراج الجماهير ووسائل الاعلام من الملعب لتطبيق طريقة اللعب التي سيلجأ اليها امام الازرق الليلة.

وفي المقابل، رفض المسؤولون على الاخضر السعودي الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة قبل انطلاقة تمرين امس الاول مكتفين بالمؤتمر الصحافي الذي عقده المدرب الكرواتي امس اضافة الى فتح المجال امام وسائل الاعلام لفترة ربع ساعة فقط قبل انطلاقة الحصة التدريبية الرئيسية للمباراة والتي جرت امس ايضا على ستاد الصداقة والسلام.

وخاض الاخضر تدريبه امس بصفوف مكتملة وبمشاركة ٢٤ لاعبا واشتمل على عملية الاحماء ثم الجري الخفيف حول الملعب وتناقل الكرات قبل خوض تقسيمة بين تشكيلتين تخللها بعض التوجيهات حول التمركز المثالي في المراكز الثلاثة وتضييق المساحات امام المنافس ثم التحول السريع من الدفاع الى الهجوم والعكس، كما شمل التدريب تركيز يوريزيش على فرض الرقابة اللصيقة على المهاجمين في الكرات الثابتة من الركلات الركنية او القريبة من منطقة الجزاء.

وقبل انطلاقة التدريب عقد اعضاء الجهازين الاداري والفني اجتماعا مع اللاعبين تم التشديد من خلاله على الانضباط والالتزام في تنفيذ تعليمات المدربين والإداريين اضافة الى شرح طريقة اللعب التي سيلجأ اليها الاخضر وكيفية التعامل مع المباراة منذ بدايتها تحسبا لأفضلية الأزرق خصوصا انه سيدخل اللقاء متسلحا بعاملي الارض والجمهور.