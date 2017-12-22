مبارك الخالدي

وسط اهتمام إعلامي ورسمي كبير أدى منتخب العراق تدريبه الأول، وذلك على ستاد مبارك العيار بنادي الجهراء.

وقام عضو مجلس إدارة نادي الجهراء محمد علي بتقديم درع تذكارية الى رئيس البعثة العراقية عضو اتحاد الكره العراقي كامل زغير.

وأدى المنتخب حصة تدريبية لمدة ساعتين اشتملت على تمارين خاصة بالإحماء وأخرى حملت الطابع التكتيكي بقياده المدرب باسم قاسم ومساعديه.

ومن جانبه، أشاد زغير بحفاوة الاستقبال والاهتمام من قبل اللجنة العليا المنظمة لخليجي ٢٣ وقال زغير للكويت مكانة خاصة في نفوسنا وليست بالغريبة مظاهر الحفاوة والاهتمام فكل الشكر للاخوة القائمين على التنظيم والكويتيين بشكل عام.

وعن البطولة واستعدادات المنتخب العراقي قال زغير نحن هنا للمنافسة فالعراق يمتلك رصيدا كبيرا في سجل البطولة والحقيقة منذ خروجنا من تصفيات كأس العالم بدأنا العمل على العناصر الشابة مع عناصر الخبرة لبناء منتخب قادر على المنافسة في كل البطولات.

وأضاف جميع المنتخبات الخليجية ترغب في الفوز بالكأس لطعمه الخاص ولا يوجد فريق ضعيف ونحن من جانبنا نحترم كل الخصوم وهذه أحوال كرة القدم فيها الفوز والخسارة والتعادل ولكن الجانب الأهم هو البحث عن الفوز لأن ذاك مهم في تحسين التصنيف الدولي للمنتخبات خصوصا بعد قرار الفيفا باعتبار مباريات دورة الخليج مباريات رسمية.

وعن إمكانية رفع الحظر عن الكرة العراقية لتتمتع باللعب على ارض العراق أكد زغير ان القرار بحاجه الى تضامن عربي للخروج بنتيجة إيجابية، لافتا الى زيارة عدد من الفرق واللاعبين والمنتخبات الى العراق ولعبوا بكل أمان وختم زغير تصريحه بتهنئة الكويت على رفع الإيقاف والعودة الى الأجواء الدولية، متمنيا للأزرق وكل منتخبات الخليج التوفيق.

حصني: سعيد بتواجدي في الكويت

من جانبه، قال اللاعب علي حصني أشعر بسعادة كبيرة في تواجدي في الكويت مجددا وبين الأصدقاء الذين تربطني بهم علاقات المحبة والمودة إبان احترافي في صفوف النادي العربي.

وأضاف: شعرت بفرحة خاصة بعد رفع الحظر عن المشاركات الخارجية للكرة الكويتية لأنني عشت هنا هذا الواقع وكنت المس مدى شوق لاعبي الكويت للمشاركات الخارجية، وأتمنى للأزرق كل التوفيق، وقال: لا شك ان خليجي ٢٣ غالية على كل الخليجيين وهناك اهتمام خاص من الجماهير الخليجية والعربية للبطولة التي كان لها الفضل في إظهار عدد كبير من نجوم اللعبة، مشيرا الى ان المنافسة ستكون كبيرة بين كل المنتخبات للفوز باللقب.