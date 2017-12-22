عقدت اللجنة الإعلامية لدورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين، اجتماعها الاول ظهر امس في فندق الشيراتون برئاسة الزميل سطام السهلي وحضور كل من رئيس الوفد الإعلامي السعودي محمد الشيخ، ورئيس الوفد الإعلامي الإماراتي حسن الجسمي، ورئيس الوفد الإعلامي البحريني عباس العالي، ورئيس الوفد القطري خالد الكواري، ورئيس الوفد الإعلامي العراقي محمد خلف، ورئيس الوفد الإعلامي العماني د.احمد الفارسي، عضو الوفد الإعلامي الكويتي ماجد المهندي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها جدول الأعمال الذي اشتمل على خمسة بنود هي:

البند الاول: الاطلاع على اختصاصات اللجنة الإعلامية للبطولة.

البند الثاني: شرح متكامل عن المراكز الإعلامية للبطولة.

البند الثالث: الاطلاع على الخطة الإعلامية للبطولة.

البند الرابع: أسماء القنوات التلفزيونية الحاصلة على الحقوق.

البند الخامس: ما يستجد من أعمال.

وأقرت اللجنة إسناد مهمة المراقب الإعلامي الذي سيمثله رؤساء الوفود في كل مباراة من مباريات الدور الأول.

وأشاد جميع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالتنظيم الرائع وحسن الاستقبال الذي لاقوه منذ وصولهم للبلاد مؤكدين توفير كل إمكانياتهم للتعاون وإنجاح البطولة واستضافة الكويت لها، مشددين على ان ذلك هو السياسة الأولى لجميع الاتحادات الخليجية.