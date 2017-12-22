تزامنا مع افتتاح بطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم، أطلق فريق «أمنية» التطوعي شعار «جمهورنا قمة»، وهي حملة بيئية تطوعية للمحافظة على نظافة الملاعب الرياضية التي تقام فيها مباريات البطولة.

وقالت مؤسس الفريق سناء الغملاس في تصريح صحافي إن هذا الشعار جاء إيمانا منا بالالتزام بالأخلاق العالية، وأن نسموا بسلوكنا الراقي، والهدف هو الحرص على قيام الجمهور بالمحافظة على نظافة الملاعب الرياضية، لافتة إلى قيام الفريق بتوزيع أكثر من 300 حاوية لتجميع النفايات ونشر الوعي البيئي، والاهتمام برمي المخلفات فيها إيمانا بأن لدينا جمهورا متميزا.

وأضافت الغملاس أن ذلك كان ثمرة داعمة مشجعة من جميع المسؤولين القائمين على هذا التنظيم في بطولة كأس «خليجي 23»، الذين سخروا لنا كل الامكانات للتواجد والعمل معهم على خدمة بلدنا الحبيب، والمساهمة ولو بجزء بسيط في هذا الحدث الرياضي الخليجي الجماهيري البارز.

وأفادت الغملاس بأن قيادات الدولة تدعم الشباب على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعملت على إعطائهم الفرصة للمشاركة والتواجد في هذه البطولة، وهي بادرة جميلة نحو التغيير لكويت جديد وفق «رؤية 2035».