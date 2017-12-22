نتمنى أن تكون المنافسة شريفة ما بين الإخوان

افتتح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان امس المركز الاعلامي الخاص ببطولة كأس الخليج العربي الـ 23 في فندق «الشيراتون».

واعرب الوزير الروضان في تصريح صحافي عن فرحته الكبيرة برفع الايقاف عن الكرة الكويتية واستضافة الكويت للبطولة بمشاركة جميع المنتخبات.

وقال ان الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد عملت على تذليل العقبات لاستضافة البطولة، موضحا ان عنصر الوقت كان التحدي الاكبر لنا لاسيما «وانه لم يكن امامنا الا تسعة ايام لتنظيم البطولة».

وقال الروضان: نحن اليوم أمام تحدٍ آخر، وبطولة كأس الخليج الغالية على قلب كل كويتي وكل أهل الخليج، والنجاح الأكبر في تلك البطولة كان بموافقة الفرق الموجودة على أرض الكويت أرض الصداقة والسلام.

ولفت إلى أن هناك توجيهات واضحة وصريحة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة جميع مقار المنتخبات المختلفة، وبحث ما ينقصها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، واليوم في زيارتنا نرى لقاء الأخوة والمحبة بين دول مجلس التعاون.

وتمنى أن تكون هذه البطولة بطولة خير ومحبة وتجمع الشمل مرة أخرى، والاخوان في سلطنة عمان عندما تذهب الوفود الكويتية والخليجية «يشيلون الجميع على كفوف الراحة»، لذلك نحاول أن نرد جزءا من جميل الإخوان العمانيين ومن جميل السلطنة وجلالة السلطان قابوس والحكومة الرشيدة التي تعودنا منها دائما كرم الضيافة.

ونتمنى أن تكون المنافسة شريفة ما بين الإخوان، واعتقد أن الهدف الأكبر في تلك البطولة قد تحقق بوصول المنتخبات المشاركة أما من يفوز بالبطولة فيعود للاعبين ونسأل الله التوفيق للجميع.