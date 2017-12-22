يواجه منتخب قطر نظيره اليمني غدا السبت على ستاد نادي الكويت بافتتاح مباريات المجموعة الثانية لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي ال 23 لكرة القدم التي تنطلق اليوم برعاية اميرية سامية وبمشاركة ثمانية منتخبات.

ويسعى المنتخب القطري حامل لقب البطولة السابقة إلى تحقيق انطلاقة جيدة في (خليجي 23) التي حققها ثلاث مرات أعوام (1992) و(2004) و(2014) لا سيما أنه يملك فريقا قويا ومتجانسا.

من جانبه يأمل المنتخب اليمني تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته في البطولة وهي الثامنة بعد أن اكتفى بتحقيق تسعة تعادلات مقابل 19 خسارة علما انه بدأ مشاركته في بطولة خليجي 16 التي أقيمت في الكويت ايضا.

والتقى المنتخبان اليمني والقطري اربع مرات في النسخ الماضية انتهت ثلاث منها بفوز منتخب قطر بينما انتهت الرابعة بالتعادل السلبي.