يلاقي منتخب البحرين نظيره العراقي مساء غد السبت، على ستاد نادي الكويت في ثاني مباريات المجموعة الثانية لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ23 لكرة القدم التي تنطلق اليوم برعاية اميرية سامية وبمشاركة 8 منتخبات.

ويسعى المنتخب البحريني الذي يدخل البطولة بأسماء معظمها شابة إلى فك عقدته في البطولة وتحقيق لقبه الأول فيها بعد أن نال وصافتها في 4 مناسبات علما انه يعد الفريق الخليجي الوحيد الذي لم يتوج باللقب رغم مشاركته في جميع نسخ البطولة.

وعلى الجانب الآخر يريد المنتخب العراقي تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة للتأهل إلى الدور نصف النهائي ومن ثم العودة الى التتويج بالكأس بعد غياب دام 29 سنة عن آخر فوز له علما انه فاز باللقب ثلاث مرات أعوام ( 1979 و1984 و1988).

يذكر ان المنتخبين تواجها في ست مباريات على مستوى كأس الخليج حيث فاز العراق في اربع منها وتعادلا في اثنتين فيما لم يحقق المنتخب البحريني اي فوز على العراق الذي سجل لاعبوه 11 هدفا مقابل هدفين نجح البحرينيون في تسجيلهما.