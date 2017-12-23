أعرب رئيس لجنة الـ«دراغ.ريس» في نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ دعيج الفهد الصباح امس، عن ثقته بقدرة متسابقي النادي على تحقيق أفضل النتائج في الجولة الأولى لبطولة البحرين لسباق السرعة.

وقال الشيخ دعيج الفهد لـ«كونا» إنه لمس خلال التصفيات التمهيدية للبطولة التي جرت اول من امس إصرارا كبيرا من قبل المتسابقين الكويتيين على تحقيق المراكز الأولى التي ستقام تصفياتها اليوم.

وأضاف «نمتلك نخبة من أفضل المتسابقين في مجال سباقات السرعة، وهم قادرون على منافسة نظرائهم الخليجيين لما يمتلكونه من مهارات عالية وعزيمة وإصرار على الظهور بالصورة المشرفة التي نأملها جميعا».

وأشاد الشيخ دعيج الفهد بالتنظيم البحريني للبطولة الذي فاق كل التوقعات وأسهم في إنجاح البطولة وجعلها واحدة من أقوى بطولات الـ«دراغ.ريس» في المنطقة على مر السنوات الماضية التي نظمت بها.