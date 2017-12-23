يشهد مضمار الشهيد فهد الاحمد بمنطقة جويهل بكبد في الواحدة من بعد ظهر اليوم السباق الرابع عشر للنادي الكويتي للهجن للموسم ٢٠١٨/٢٠١٧ الذي قيد فيه ٣٠٠ ذلول من أصناف لقايا ابكار ولقيان قعدان يتنافسون على مسافة اربعة كيلومترات وذلول حقايق ابكار وحقايق قعدان يتنافسون على مسافة ثلاثة كيلو مترات منها ٣٠ ذلولا من لقايا قعدان تتنافس على الكأس الرابع عشر المقدم من النادي لسباقات الموسم والذي ينتظر ان يكون التنافس فيه كبيرا.

وأعرب الامين العام للنادي وعضو اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون ربيح العجمي عن سعادته لتزامن السباق مع افتتاح خليجي ٢٣ وعودة الكرة الكويتية للمشاركة مع الاشقاء في دورة الخليج التي ساهمت في الارتقاء بالكرة الخليجية والتأهل الى البطولات الآسيوية والمونديال، كما شكر ملاك الهجن علي المشاركة الكبيرة في السباقات مما يؤكد نجاح سباقات الموسم، وشكر ملاك الهجن واللجان العاملة ورجال الصحافة والاعلام على جهودهم في تغطية وانجاح السباقات.

وأكد حرص النادي الكويتي لسباق الهجن على النهوض برياضة التراث وإيصالها الى العالمية. وتمنى التوفيق والنجاح للهجن المشاركة في سباقات اليوم.