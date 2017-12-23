مبارك الخالدي

فاز العربي على مضيفة السالمية 6-2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد ثامر مساء اول من امس.

وشهدت المباراة تألق مهاجم الأخضر حسين الموسوي الذي سجل ثلاثة اهداف من مسافات بعيدة، بينما سجل بقية الاهداف عيسى وليد ومحمد فريح وحمد العنزي.

وعقب المباراة منح مدرب العربي محمد ابراهيم راحة للاعبين لمدة يومين على ان يعود الفريق الى تدريباته مساء غد الاحد.

وفي مباراة ودية اخرى، فاز الكويت على الجهراء 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد مبارك العيار.

واستمرت المباراة لمدة 60 دقيقة فقط نظرا لارتباط الملعب في تدريبات المنتخب العماني.

وفي شأن متصل، ودعت ادارة نادي الكويت مدرب اللياقة البدنية خليل الجبابلي الذي التحق بمنتخب بلاده تونس للإعداد لنهائيات كأس العالم 2018.

من جهته، عبر مدرب الفريق عبدالله بوزمع عن أمنياته للجبابلي بالتوفيق في مهمته الجديدة، مشيرا الى ان البيت الكويتاوي سيفتقده كثيرا، كما ثمن نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة الدور الذي قام به الجبابلي مع الابيض الفترة الماضية، لافتا الى ان الادارة تسعى للتعاقد مع مدرب جديد للياقة خلال الأيام القليلة المقبلة.