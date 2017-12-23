دشنت جمعية «الراسخون في العلم» الخيرية بالتعاون مع مركز الأنوار لتخريج حفظة القرآن الكريم ديوان الفقهاء الأدباء، وكان أول مجالسه بعنوان «مختارات من الأمالي لأبي علي القالي»، وذلك مساء أمس الأول في مقر جمعية «الراسخون في العلم».

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية «الراسخون في العلم» د.ياسر النشمي إن هذا الديوان يهدف إلى الرقي بالثقافة الفقهية والأدبية في المجتمع، وتقديم صورة مثالية للمجالس الشبابية العلمية الواعية، وإفساح المجال لتلاقح العقول الشابة فيما يفيد دينهم وطنهم.

وأضاف: إن هذا الديوان سيعقد شهريا بمشيئة الله تعالى، وستتنوع مجالسه بين الفقه والأدب والثقافة.

حضر الديوان جمع غفير من الشباب والمهتمين بالثقافة والأدب، وقد أشادوا بهذه الفكرة وإبداعها وجمالها.