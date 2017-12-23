انطلاقا من الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورؤيتها للريادة عالميا ورسالتها الرامية لترسيخ الوسطية والأخلاق الإسلامية ونشر الوعي وتنمية الموارد البشرية وتحقيقا لقيم التميز والشراكة والمسؤولية، أعلن مدير إدارة التأهيل والتقويم بالوزارة د.ناصر العجمي أن الإدارة بدأت فعاليات المخيم الربيعي للمتعافين من الإدمان لنزلاء منزل منتصف الطريق ومركز علاج الإدمان وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف العجمي: تحرص إدارة التأهيل والتقويم سنويا وبشكل منتظم على إقامة نشاط المخيم الربيعي للمتعافين، حيث تعد الإدارة البرامج التربوية والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المتنوعة، إضافة إلى جلسات علاج جماعي يومي، بهدف توفير الأجواء الطبيعية للمتعافين وتحمل المسؤولية والإنتاج والعطاء والاستمتاع بحياته بصورة صحيحة دون انحراف، واستكمال البرنامج التوعوي والتثقيفي والعلاجي المعد لهم، يأتي ذلك ضمن العديد من البرامج والأنشطة التي تقيمها الإدارة للنزلاء بشكل مستمر مثل الحج والعمرة.

الجدير بالذكر هنا أن إقامة المخيم الربيعي تتم بشكل كامل بمشاركة جميع النزلاء والمتعافين من مركز علاج الإدمان ومنزل منتصف الطريق وخريجي المنزل بواقع مرتين شهريا خلال فصلي الشتاء والربيع، بواقع مشاركة يتجاوز 125 متعافيا، إضافة إلى توفير المتطلبات الأخرى والتي تدعم استمرار المشاركة والاستفادة من المخيم.