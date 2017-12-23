«إنه يفيد الرئيس شخصياً»
هذا ما يقوله عدد من النقاد والمحللين المستقلين حول قانون الضرائب الأميركي الجديد، الذي يقف وراءه ترامب، ويفيد برأيهم أكثر الأميركيين ثراء في الولايات المتحدة.
«هي آسفة جدا، ولم تكن تقصد ذلك أبدا»
المتحدث باسم قصر باكينغهام يعتذر بعدما زينت ميشال، أميرة كنت، فستانها بدبوس (بروش) عنصري على شكل زنجي خلال حفل الغداء الذي استضافته الملكة إليزابيث في القصر، وحضرته ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري، التي تنحدر من أب أبيض وأم سوداء البشرة.
«من الجنون ترك بريطانيا مكبلة بقوانين الاتحاد الأوروبي»
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعد أن بدأ موقفه المعارض للاتحاد يحظى بشعبية متزايدة.
«لم أستطع تصديق ذلك بالتأكيد»
إحدى معجبات نجمة الغناء الأميركية تيلر سويفت، تكشف أن سويفت، التي تتمتع بتغطية إعلامية واسعة عادة، اشترت لها بيتا عندما علمت أنها حامل ومشردة في الشوارع.
«أتمنى لكما حياة طيبة يا بني»
الممثل الشهير مايكل دوغلاس يهنئ ابنه كاميرون عقب ولادة ابنته لوا مؤخرا. ويذكر أن كاميرون كان قد أثار الكثير من المتاعب لأبيه خلال السنوات القليلة الماضية بسبب علاقاته مع النساء.
انتقادات لترامب بسبب قانون الضرائب.. وقصر باكينغهام يعتذر عن «عنصرية» أميرة.. وهذا ما فعلته تيلور سويفت مع معجبة مشردة