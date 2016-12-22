القاهرة - سامي عبد الفتاح

يستهل اليوم النادي الأهلي، مشواره نحو استعادة لقب كأس مصر الغائب عنه منذ موسم 2006-2007، وذلك عندما يستضيف نظيره الألومنيوم في مواجهة سهلة نسبيا لـ «الأحمر» ضمن منافسات دور الـ 32 وذلك في التاسعة مساء بتوقيت الكويت.

وفي نفس الدور، يلعب سموحة مع المريخ، وإنبي مع الفيوم، وبتروجيت أمام الأسيوطي سبورت.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بكأس مصر برصيد 35 بطولة، يليه الزمالك برصيد 25 لقبا، ثم الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 بطولات لكل فريق.

وكشف المدير الفني للأهلي حسام البدري عن استغلاله مباراة الألومنيوم في الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات والبدلاء، في ظل معاناة المجموعة الأساسية من الاجهاد بسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز وضيق الوقت بين المرحلة والأخرى.

وقال البدري: «حذرت اللاعبين من الاستهتار والاستهانة بالألومنيوم، مسابقة الكأس تحمل دائما مفاجآت غير متوقعة وهناك فرق صغيرة تنجح في استدراج المنافسين وخطف بطاقة التأهل بذكاء وهو ما شهدته المواسم الماضية».

ويفتقد الأهلي خدمات مهاجمه مروان محسن للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، كما يغيب الثنائي المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط عمرو السولية للإصابة.

في المقابل، يسعى الألومنيوم لسحب الأهلي نحو التعادل السلبي واللجوء الى ركلات الجزاء التي تعد وسيلة تقربه من تحقيق المفاجأة والإطاحة بمتصدر الدوري أو محاولة خطف هدف واللجوء للدفاع المحكم.

تصاعد أزمة الحكام

ومجددا تصاعدت أزمة التحكيم في اتحاد الكرة المصري، بعد ان أعلن رئيس نادي سموحة م. فرج عامر، تضامنه مع موقف الأهلي بشأن استقالة رضا البلتاجي من رئاسة لجنة الحكام، مطالبا بسرعة فتح تحقيق في الأمر.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، يطالب فيه اتحاد الكرة بحماية الحكام، ويرفض تعرضهم لأي ضغوط أو تهديدات.

وذكر الأهلي في بيانه أنه يرفض أي ضغوط تتم ممارستها على الحكام المصريين ولجنتهم ورئيسها وأي تهديدات أو اتهامات غير صحيحة من شأنها التأثير على عدالة التحكيم ونزاهته واستمرار مسابقة الدوري في ظل هذه الظروف غير الطبيعية وغير المقبولة أيضا.

وقال عامر إنه متضامن مع الأهلي في البيان الذي أصدره، متمنيا من مجلس ادارة اتحاد الكرة ان يرفض استقالة البلتاجي، وعدم الرضوخ لضغوطات البعض، خاصة بعد ان سبق لرئيس الزمالك مرتضى منصور ان هدد بالانسحاب من مسابقة الدوري اذا لم يستقل البلتاجي، والذي بدوره كشف عن تلقيه تهديدات من رئيس الزمالك اذا لم يبتعد عن اللجنة.

في شأن آخر، قرر الاتحاد المصري إلغاء لجنة الانضباط، على أن تحل محلها لجنة القيم والأخلاق التي سيشكلها في الجمعية العمومية الطارئة التي تعقد غدا، لإجراء تعديلات على النظام الاساسي.