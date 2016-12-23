الرياض - خالد المصيبيح

انفرد الهلال بالصدارة مؤقتا اثر فوزه على مضيفه الباطن 2-0 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ليو بوناتيني (45) وسالم الدوسري (73) الهدفين، فرفع الهلال الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي كارلوس إدواردو (19) رصيده إلى 34 نقطة فيما بقي الباطن على رصيده السابق 13 نقطة وتراجع الى المركز العاشر.

وفي الاحساء عاد النصر منها كاسبا ثلاث نقاط بصعوبة من مضيفه الفتح 2-1.

وكان الفتح قد تقدم اولا عن طريق ضربة جزاء نفذها لاعبه البرازيلي جوناثان (13)، الا ان النصر عاد في الشوط الثاني بعد ان شارك الشاب سامي النجعي كبديل للأورغوياني ايالا، وادرك النجعي التعادل (53)، قبل ان يتسبب بخطأ خارج منطقة جزاء الفتح ويبدع يحيى الشهري في تنفيذه ويسجل منه الهدف الثاني للنصر (61).

ورفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط الى 29 وفي المركز الثالث مؤقتا، فيما استمر الفتح آخر الترتيب. وأكد نجم الفتح حمدان الحمدان ان فريقه لن يهبط، وسنتدارك ذلك في المباريات المقبلة.

وفي الدمام، استمر الشباب في إهدار النقاط وارتفع الفارق بينه وفرق المقدمة الى 12 نقطة بعد تعادله الاخير مع القادسية 1-1.

وكان القادسية قد تقدم اولا عن طريق ضربة جزاء نفذها لاعبه العراقي سعد عبدالامير (11)، الا ان الشباب تعادل بهدف مدافعه حسن معاذ (44).

وتقدم القادسية الى المركز التاسع بفارق الاهداف عن الباطن وبرصيد 13 نقطة.

وتختتم الجولة اليوم بلقاءين، فيلعب الاتحاد امام ضيفه الرائد في جدة، ويبحث صاحب الأرض عن الاستمرار في المنافسة على الصدارة مع الهلال، فيما يسعى الرائد للخروج ولو بنقطة واحدة من امام الاتحاد المتحفز.

وأخيرا يلتقي التعاون مع الوحدة في بريدة وكلاهما يبحث عن تعديل وضعه في جدول الترتيب خاصة من جانب الفريق الوحداوي الذي تراجع الى مركز متأخر جدا.