شوقي غريب يتولى قيادة الإسماعيلي عقب نهاية الدور الأول

القاهرة - سامي عبدالفتاح

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موافقته المبدئية على إعارة مهاجم الفريق باسم مرسي، خلال الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر فقط، مقابل تجديد عقده مع الزمالك لمدة سنتين.

وأشار إلى ان باسم يمتلك عرض إعارة لمدة 6 أشهر في إحدى الدوريات العربية وستتم الموافقة عليه لأنه عرض جيد للغاية للاعب ولنادي الزمالك، وستتم المفاضلة بين عرض سعودي وآخر إماراتي.

وقاد باسم مرسي فريقه لتحقيق فوز صعب على مضيفه الإنتاج الحربي بهدف نظيف على ملعب السلام الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وسجل باسم مرسي هدف اللقاء في الدقيقة 79 بعد مباراة عصيبة شهدت إهدار ضربة جزاء من الزمالك في الدقيقة 15.

ورفع الفريق الأبيض رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المصري، وتجمد رصيد الإنتاج عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

جاءت بداية اللقاء هادئة من الفريقين مع سيطرة بيضاء، وفي الدقيقة 15، احتسب الحكم محمد الحنفي ضربة جزاء للزمالك بعد لمسة يد ضد صالح موسى مدافع الإنتاج الحربي، ولكن شيكابالا أهدرها بعد تألق من عامر عامر حارس الإنتاج الذي تصدى لمتابعة شيكابالا أيضا.

وتعمد أربعة من لاعبي الزمالك، الحصول على بطاقات صفراء في الدقائق الخيرة من المباراة، وهم علي جبر وطارق حامد ومحمود حمدي ومحمود دونجا، وهو الإنذار الثالث لكل منهم، وبالتالي يغيبون عن مباراة الشرقية غدا السبت، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثانية، وجاء تعمد الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة الإنتاج، لتفادي الحصول عليها في مباراة الشرقية، فيتم الإيقاف في مباراة القمة أمام الأهلي.

كما يغيب أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق، عن مباراة الشرقية بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الإنتاج الحربي.

صحوة الاتحاد في الكأس

وفي كأس مصر حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه السكة الحديد، أحد أندية دوري القسم الثاني بنتيجة 3-1 بملعب المكس بالإسكندرية في افتتاح دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.

سجل للاتحاد حسن طارق وخالد قمر ومحمد أسامة وأحرز للسكة الحديد عمر فاروق من ضربة جزاء. وتأهل الاتحاد بهذا الفوز إلى دور الـ 16 للبطولة لينتظر مواجهة الفائز من لقاء إنبي والفيوم.

وتقام اليوم ثلاث مبارايات فيلعب طلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية، والداخلية مع الجونة، ووادي دجلة مع فاركو.

غريب مدرباً للإسماعيلي

أتم مجلس إدارة نادي الإسماعيلي اتفاقه مع شوقي غريب على تولي القيادة الفنية للدراويش بداية من فترة توقف الدوري عقب نهاية الدور الأول، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وكشفت مصادر بالاسماعيلي عن الاتفاق على الأسماء التي ستتواجد معه ضمن الجهاز المعاون، إلا أنه تحفظ على استمرار سعفان الصغير ضمن جهازه الفني رغم إصرار الإدارة على بقائه باعتباره من مدربي حراس المرمى الأكفاء، وله دور كبير في الارتقاء بمستوى حراس المرمى في قلعة الدراويش.

قرعة الأهلي والزمالك في بطولة الأندية الأفريقية

أقيمت في مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويستهل الزمالك، وصيف النسخة الماضية، مشواره في دور الـ 32 بالبطولة، بمواجهة الفائز من شبيبة الساورة الجزائري ورينجرز النيجيري، على أن يخوض مباراة الذهاب في مصر والإياب خارج أرضه.

ويلعب الأهلي ضد الفائز من مواجهتي بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي وفريق سانت لويسيان من جزيرة رينيون، وسيخوض الذهاب في مصر والإياب خارج مصر.

وتقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 بدوري الأبطال خلال شهر مارس المقبل.

وفشل الأهلي في عبور دور المجموعات في النسخة الماضية، تحت قيادة المدرب الهولندي مارتن يول، أما الزمالك فنجح في التأهل لنهائي المسابقة ولكنه فشل في حصد اللقب أمام صن داونز الجنوب أفريقي.