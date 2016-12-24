حصد فرسان الكويت المراكز الاولى في بطولة قطر الدولية لفروسية قفز الحواجز التي انطلقت بمشاركة 170 فارسا وفارسة يمثلون 12 دولة.

وفاز الفارس شاكر الكاظمي بالمركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات الفئة (130-135) على صهوة الجواد دولفينا بجولة نظيفة بدون اخطاء وبزمن قدره 64.80 ثانية.



وتمكن الفارس مرشود المرشود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية على الجواد فان كونيت بجولة بدون اخطاء وبزمن 66.70 ثانية، فيما حل الفارس السعودي فهد العيد ثالثا على الجواد انليميت بزمن 66.31 ثانية، تلاه القطري حمد القاضي رابعا، ثم مواطنه فيصل المري خامسا.



وفي منافسات فئة (140-145) تمكن الفارس علي الخرافي من احراز المركز الثاني والميدالية الفضية على الجواد شاريل بجولة نظيفة بدون أخطاء وبزمن 30.34 ثانية بعد الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي صاحب المركز الاول والميدالية الذهبية على صهوة الجواد جارليك وبزمن 29.86 ثانية.



وجاء الفارس الاولمبي السعودي خالد العيد ثالثا على الجواد فالوته بزمن 30.51 ثانية ثم التركي ديرن ديميرسوي رابعا ثم تلاه خامسا الفارس القطري الشيخ خليفة ال ثاني.



وأعرب الفرسان الفائزون عن سعادتهم بهذه النتائج المتميزة، مؤكدين شكرهم وتقديرهم لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والمدير العام لهيئة الرياضة الشيخ احمد المنصور، متمنين لهم التوفيق في مسعاهم نحو رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.



وتشارك الكويت في البطولة المقامة على مضمار الاتحاد القطري للفروسية والسباق وبمشاركة فرسان السعودية وقطر واستراليا والمانيا والاردن واليونان وروسيا وتركيا بعدد كبير من الفرسان والفارسات وذلك تحت علم الاتحاد الدولي للفروسية بسبب الايقاف الرياضي.