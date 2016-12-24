الشباب الإماراتي تعاقد مع هداف الدوري المصري مهاجم المقاصة الغاني بوكو

القاهرة - سامي عبدالفتاح

احتفلت جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المداخلات التلفزيونية، مساء الخميس حتى فجر الجمعة، بعودة بريق نجمها المحبوب عماد متعب، بعد أن عاد إلى هواية التهديف، وسجل بمفرده ثلاثة أهداف «هاتريك» من ستة أهداف نظيفة، فاز بها الأهلي على الألومنيوم في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، ليصعد الأهلي إلى دور الـ16 بسهولة كبيرة، رغم اللعب بمجموعة من البدلاء، وبعضهم لعب مباراته الأولى مع الأهلي، مثل أكرم توفيق وحمدي زكي، بينما لعب الحارس محمد الشناوي مباراته الثانية منذ انضمامه للأهلي، وجاءت ثلاثية متعب في 35 دقيقة فقط حيث شارك في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

سجل للأهلي عمرو جمال «هدفين» ومؤمن زكريا هدفا، وعماد متعب «هاتريك» بعد مباراة سهلة لوصيف الكأس في آخر موسمين.

ونجح عمرو جمال في تسجيل هدف التقدم من تسديدة في منطقة الجزاء هزت شباك الحارس ليحرز الهدف الأول لصالح الفريق الأحمر، ليتلقى تهنئة زملائه وجماهير الأهلي أيضا، بعد أن أنهى صياما عن التهديف استمر 8 أشهر كاملة.

كان آخر هدف سجله عمرو جمال في 9 أبريل، بعدما هز شباك يانغ أفريكانز التنزاني في جولة الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد مدرب الأهلي حسام البدري بعد الفوز الساحق على حساب الألومنيوم، بستة أهداف نظيفة، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، قبل لقاء الزمالك بالدوري الخميس المقبل.

وامتدح البدري، تألق مهاجمه عمرو جمال، في لقاء الألومنيوم، وعودته للتهديف بعد غياب. وأشاد بالمخضرم عماد متعب، الذي سجل 3 أهداف «هاتريك»، مبديا سعادته بعودته للتهديف من جديد، خاصة أن البعض كان يتحدث عن سبب غيابه، لكنه عندما شارك ظهر بمستوى طيب، وأثبت أنه في حالة فنية رائعة.

فيما أكد مدرب الألومنيوم عصام مرعي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، أن هزيمة فريقه أمام الأهلي (0-6) أمر متوقع وطبيعي.

وقال عصام مرعي: للأسف كل الظروف لعبت ضدي أمام الأهلي، حيث توليت المهمة قبل اللقاء بيومين فقط، وتعرض أكثر من لاعب للإصابة، وهو ما حرمني من خدمات بعض اللاعبين بجانب الإرهاق نتيجة رحلة السفر من قنا الى القاهرة.

وأفلت فريق سموحة من فخ ضيفه المريخ البورسعيدي وحقق فوزا صعبا ومثيرا بنتيجة 3-2، بستاد المكس بالإسكندرية في الدور نفسه.

سجل أحمد رؤوف هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 8 ولكن محمد ناجي أحرز هدف التعادل للمريخ من ضربة جزاء في الدقيقة 14 ثم سجل ناجي هدف التقدم للفريق البورسعيدي في الدقيقة 48 وأهدر سموحة ضربة جزاء بعدها عن طريق محمود سيد، كما تعرض باتريك مالو مدافع الفريق للطرد.

ونجح سموحة في قلب الطاولة وتسجيل هدف التعادل بضربة جزاء في الدقيقة 81 عن طريق السيد فريد ونجح محمود سيد في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 91. وصعد سموحة لدور الـ16 بالبطولة وينتظر مواجهة الفائز من لقاء الإسماعيلي وعرب الرمل.

كما فاز إبني على الفيوم 2-0، وبتروجيت على الأسيوطي 1-0، وصعد انبي وبتروجيت لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

بوكو للشباب الإماراتي

أكد مدير الكرة بنادي مصر المقاصة وليد هويدي،، انتقال اللاعب الغاني نانا بوكو مهاجم الفريق إلى نادي الشباب الإماراتي على سبيل الإعارة 6 أشهر.

وأوضح مدير الكرة إن النادي قرر إعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري مقابل 1.5 مليون دولار، مع وجود نية للبيع وهو مبلغ ضخم لا يمكن رفضه.