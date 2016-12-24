أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أول من أمس على موقعه في شبكة الانترنت القائمة النهائية من 3 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016 بينهم الجزائري رياض محرز.

واستبعد الاتحاد الافريقي المصري محمد صلاح والجزائري الآخر اسلام سليماني من قائمة مصغرة كشفها قبل شهر وتحديدا في 22 نوفمبر.

واللاعبان الآخران هما الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني الفائز بالجائزة العام الماضي، والسنغالي ساديا مانيه نجم ليفربول الانجليزي.

ويعلن الاتحاد الافريقي عن الفائز بالجائزة في حفل ينظمه في 5 يناير 2017 في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وتألق اوباميانغ (27 عاما) مع دورتموند في الفترة الأخيرة ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الالماني (16 هدفا)، وفاز بجائزة افضل لاعب فيه العام الماضي.

من جهته، برز محرز (25 عاما) بشكل لافت في الموسم الماضي وساهم بتتويج ليستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الاولى في تاريخه بتسجيله 17 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة.

وعزز مانيه بشكل واضح صفوف ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 6 نقاط خلف تشلسي المتصدر.