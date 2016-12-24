أنهى الجزيرة دور الذهاب ضمن الدوري الإماراتي لكرة القدم في الصدارة محرزا لقب بطل الشتاء الشرفي بعد فوزه الكبير على مضيفه الظفرة 4-0 في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.

وسجل الأهداف فارس جمعة (17) والبرازيلي التون الميدا (29) واحمد العطاس (49) والمغربي مبارك بوصوفة (68).

وتصدى حارس الظفرة حسن الامير ببراعة لركلة جزاء سددها الميدا.

ورفع الجزيرة رصيده الى 29 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل الذي حقق بدوره فوزا كبيرا على ضيفه حتا بأربعة أهداف للبرازيليين فابيو ليما (27 و43 و74) ورونالدو مينديز (29) مقابل هدف لمواطنهما صامويل غونسفاليس (90).

وتصدر ليما ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا.

وبقي العين ثالثا بعد فوزه الصعب على مضيفه الاتحاد كلباء بهدفين لسعيد الكثيري (42) وابراهيما دياكيه (90) مقابل هدف للبرازيلي جوزيل سياو (81).

ورفع العين رصيده الى 26 نقطة، بفارق نقطة عن الاهلي الرابع وحامل اللقب الفائز على مضيفه بني ياس بهدفين لأحمد خليل (26) وإسماعيل الحمادي (77).

ويلعب غدا في ختام المرحلة الشارقة مع دبا الفجيرة، والنصر مع الامارات، والوحدة مع الشباب.