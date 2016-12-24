أقال الشحانية الخميس المدرب البرتغالي جوزيه فرناندو بعد الخسارة التاريخية التي مني بها الفريق أمام لخويا 0-10 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم.

وفرناندو هو ثاني مدرب يرحل عن الفريق هذا الموسم بعد التونسي فتحي الجبال الذي استقال مبكرا بعد المرحلة الثانية من البطولة.

وهو المدرب السادس الذي يقال من منصبه هذا الموسم بعد الكرواتي لوكا بوناسيتش (الأهلي) المرشح بقوة للعودة الى الشحانية وتدريبه للمرة الثانية بعد ان قاده في 2015، ولاورغويانيين غاريدو بيلوسو (العربي) وخوسيه ماوريسيو (الوكرة) والبونسي عمار اوسيم (الخريطيات) والتركي اويغون بولند (ام صلال).

وكان الاوروغوياني خورخي فوساتي ترك الريان حامل اللقب لتوليه مهمة تدريب المنتخب القطري.