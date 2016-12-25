الرياض - خالد المصيبيح

استعاد الاتحاد الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه الرائد 3-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدين «الإتي» بفوزه للاعبه فهد الأنصاري الذي سجل هدف الفوز قبل النهاية بتسع دقائق بعد إجادته في تنفيذ الركلة الحرة المباشرة على مشارف منطقة الجزاء.

وكان الاتحاد قد تقدم أولا بضربة جزاء نفذها فهد المولد (21)، قبل أن يعود الرائد بهدفين عن طريق احمد الحبيب (47)، ثم سعيد المولد (51)، إلا أن لاعب الاتحاد المصري محمود عبدالمنعم «كهربا» أدرك التعادل (62).

وارتفع رصيد الاتحاد من النقاط إلى 34 بفارق المواجهات المباشرة مع الهلال، فيما ظل الرائد على نقاطه السابقة الـ 16 وفي المركز الثامن.

وصعد التعاون إلى المركز السابع بعد فوزه المتوقع على الوحدة 3-1.

وسجل للتعاون نايف موسى (32) والبرتغالي ريكاردو ماتشادو (35) وأحمد الزين (59)، وللوحدة حاتم بلال (60).

وبات للتعاون 17 نقطة، فيما ظل الوحدة على رصيده السابق 13.

وتنتظر الجماهير السعودية لقاءين من العيار الثقيل غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء في مسابقة كأس ولي العهد السعودي عبر الدور نصف النهائي، فيلتقي غدا النصر والهلال بعد 10 ايام فقط من لقاؤهما في الدوري الذي انتهى بالتعادل في لقاء يتحدد من خلاله الطرف الأول في نهائي الكأس، فيما يلتقي الثلاثاء الأهلي والاتحاد في لقاء منتظر.