بيروت ـ ناجي شربل

سيكون يوم الأربعاء المقبل تاريخيا بالنسبة إلى الإعلام الرياضي اللبناني، إذ عقدت جمعية عمومية حاشدة في فندق «سوفيتيل لو غبريال» بالأشرفية في شرق العاصمة بيروت، بحضور أكثر من 102 من الإعلاميين العاملين في لبنان والخارج صادقوا على النظام العام للاتحاد، ورفضوا طلب الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية تأجيل انتخابات الاتحاد المقررة في 28 الجاري بقصر الأونسيكو في بيروت.

وأكد الإعلاميون اللبنانيون على حقهم في الاقتراع بعيدا من «الخربطة» التي يتعمد القيام بها البعض من حقبة سابقة، والذين لجأوا إلى الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية متحدثين عن انقسام إعلامي لبناني.

واختصر الموقف الزميل جوزف أبي شاهين من «وكالة الصحافة الفرنسية»، قائلا: «مش كل ما اجتمع ثلاثة أشخاص وأسسوا تجمعا يستطيعون عرقلة الأكثرية الساحقة من الزملاء».

والى الحشد المهني، اكتسب الاتحاد شرعية مضافة بحضور نقيب المحررين اللبنانيين الياس عون الجمعية العمومية، وإشادته بالحشد الكبير من «أصحاب الأقلام المعروفين المنضمين أيضا إلى نقابة المحررين، وقد اكتسبتم اليوم شرعية ما بعدها شرعية من خلال وحدتكم وعقدكم جمعية عمومية غير مسبوقة في تاريخ الحركة الرياضية والإعلامية اللبنانية».

كذلك نال الاتحاد اعتراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية، كممثل شرعي للإعلام الرياضي اللبناني.

وأصدرت الوزارة كتابا أشارت فيه إلى عدم تدخلها في عمل الاتحاد.

وتجرى انتخابات اللجنة الإدارية الأولى للاتحاد الأربعاء المقبل، بعد انتهاء ولاية اللجنة التأسيسية المحددة بسنة.

ويتوقع أن تمنح الجمعية العمومية الثقة لأعضاء اللجنة التأسيسية لخوض ولاية جديدة.

ولحظ النظام العام للاتحاد تسمية ممثل للمصورين وللإعلاميين المغتربين في اللجنة الإدارية، ليرتفع عدد الأعضاء فيها إلى 14.