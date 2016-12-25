أنطوي قريب من الانتقال إلى المقاصة

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تراجع نادي الزمالك المصري عن قراره السابق بعرض اللاعب الزامبي ايمانويل مايوكا للبيع أو الإعارة لعدم الاستفادة منه، وجاء هذا التراجع بعد ان تلقى الزمالك عرضا سخيا من أحد الأندية الصينية لمهاجم الفريق باسم مرسي، يتجاوز مليون دولار للاعارة لمدة 6 أشهر، رغم ان الزمالك يريد ان يصل بالمبلغ الى مليوني دولار، ورغم الاختلاف على القيمة، الا ان العرض قائم والزمالك موافق بقوة، وبالتالي قررت إدارة الزمالك الإبقاء على مايوكا، وتكثيف التفاوض بشأن ضم مهاجم سموحة حسام باولو.

وأكد ذلك رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن مرسي سيخرج لفترة إعارة لأحد الاندية الصينية، مشيرا إلى أن مايوكا مستمر مع الفريق.

وبين منصور أنه سيوافق على بيع النيجيري معروف يوسف، في ظل اقتراب انتهاء عقده، على أن يتم التعاقد مع مهاجم إفريقي متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، مشددا على أن الجهاز الفني تواصل مع اللعب الافريقي بالفعل.

وكشف رئيس الزمالك ان باسم مرسي سيلعب آخر مبارياته مع الزمالك أمام الاهلي يوم الخميس المقبل، قبل ان يبدأ رحلة الإعارة في الصين، ومؤكدا كذلك ان ايمن حفني جاهز أيضا لهذه المباراة.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 13 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي، المتصدر، الذي لعب 16 مباراة كاملة.

أنطوي قريب من المقاصة

وبعد قرار الزمالك، الإبقاء على مايوكا، فإن مهاجم الاهلي جون انطوي لن يغادر الدوري المصري ايضا، ولكن اصبح مرشحا بقوة للانتقال الى نادي المقاصة، الذي اعار مؤخرا مهاجمه نانا بوكو للشباب الاماراتي.

وقال مدير الكرة بفريق مصر المقاصة وليد هويدي إن ناديه يسعى لضم أنطوي خلال يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود نية لشرائه نهائيا في نهاية الموسم.

وأكد هويدي ان التفاوض مع أنطوي كان سببا في موافقة المدير الفني للفريق إيهاب جلال على السماح للغاني نانا بوكو بالرحيل، لثقته الكبيرة في قدرة أنطوي على تعويض غياب بوكو.

قرارات الجمعية العمومية

على صعيد آخر، رفضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، بشكل رسمي، عودة نظام الاستبدال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خلال اجتماعها غير العادي، الذي عقد أول من أمس.

وصوتت الأغلبية، على رفض نظام الاستبدال وتمسكت باستمرار مسابقات الدوري بنفس اللوائح، وشددوا على أنه يجب أن تنتهي المسابقات بنفس النظام واللوائح التي بدأت بها في وقت سابق، حتى لا يكون هناك أي إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

واعتمدت اللجنة انضمام 11 ناديا جديدا لعضوية الاتحاد، كما وافقت على تطوير مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث سيتم إنشاء مبنى إداري كامل من 4 أدوار، وقاعة مؤتمرات و30 غرفة فندقية.

وعلى هامش الاجتماع، أعلن مجلس إدارة الاتحاد، توصله لاتفاق رسمي مع الأمن بشأن نقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الخميس المقبل إلى ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية بدلا من ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

فوز دجلة

وفي شأن منفصل، تأهل وادي دجلة إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد فوزه العريض على فاركو 3-0 على ستاد القاهرة في دور الـ 32 بالبطولة.

وينتظر وادي دجلة، الفائز من مواجهة طنطا وأسوان، حال إقامتها في ظل تهديدات الأخير بالانسحاب من البطولة.

وضرب الداخلية موعدا مع الأهلي، في ثمن النهائي، بعد تغلبه على الجونة 1-0 على ملعب كلية الشرطة.

وسيواجه الداخلية، في ثمن النهائي، الأهلي، الذي كان قد تأهل لنفس الدور، بالتغلب على الألومنيوم (6-0).

وفي مباراة أخرى، حول طلائع الجيش، تأخره بهدف أمام ضيفه كهرباء الإسماعيلية إلى فوز بنتيجة 2-1 في نفس المرحلة.

وينتظر الطلائع، مواجهة الفائز من لقاء الشرقية والنصر للتعدين، في دور الـ16 للبطولة.