تراجع اتحاد جدة الى المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم بعد حسم ثلاث نقاط من رصيده تنفيذا لعقوبة من الاتحاد الدولي (فيفا).

ونفذت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) بحسم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد بسبب عدد سداده مستحقات احد لاعبيه السابقين.

وخاطب الفيفا بداية الاسبوع الجاري نظيره السعودي طالبا حسم ثلاث نقاط من رصيد فريق الاتحاد بسبب شكوى تقدم بها اللاعب الارجنتيني مانسو لعدم سداد كامل مستحقاته بعد أن تم إلغاء التعاقد معه. وتعاقد الاتحاد مع مانسو في 2009.

وامهل الفيفا النادي السعودي اياما قليلة لسداد المبلغ المقدر بنحو 9 آلاف دولار قبل تنفيذ العقوبة. وانفرد بالتالي الهلال بصدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 31 نقطة بالتساوي مع الاتحاد صاحب المركز الثالث.

وكان الاتحاد متصدرا برصيد 34 نقطة بفارق الاهداف عن الهلال قبل العقوبة.

ترتيب فرق الصدارة:

1 ـ الهلال 34 نقطة من 14 مباراة

2 ـ الاهلي 31 من 14

3 ـ الاتحاد 31 من 14

4 ـ النصر 29 من 14

5 ـ الشباب 22 من 14