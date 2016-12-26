يشهد نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي، الذي ينطلق اليوم الاثنين، مباراتي «دربي»، اولهما بين فريقي الرياض، النصر والهلال حامل لقب الكأس ومتصدر الدوري، والثاني بين فريقي جدة الاتحاد والاهلي.

فعلى ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، يلتقي اليوم الهلال متصدر الدوري وصاحب الرقم القياسي في عدد المرات التي احرز فيها كأس ولي العهد (12)، مع النصر الذي يعاني من نقص في صفوفه بسبب اصابة عدد من لاعبيه.

والمباراة هي الثانية بين الفريقين خلال زهاء عشرة ايام، بعدما تعادلا 1-1 في الدوري في 16 ديسمبر.

وستكون المباراة المواجهة الحادية عشرة بين الفريقين في كأس ولي العهد. ويتفوق الهلال بشكل كبير في هذه المسابقة، اذ تغلب على النصر في 8 مباريات من اصل 10 جمعتهما.

ويسعى الهلال الى التأهل للنهائي للدفاع عن لقبه، الا انه سيفتقد في المباراة جهود لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو الذي اوقفه الاتحاد السعودي اربع مباريات بعد توجهه بألفاظ نابية الى الحكم، في نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه على الباطن (2-0).

وتأهل الهلال لنصف النهائي بفوزه على الشباب 2-0 في ربع النهائي، اما النصر، ففاز على الوحدة 1-0 في الدور نفسه.

ويدخل الهلال مباراة نصف النهائي متصدرا ترتيب الدوري.