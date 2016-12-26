القاهرة - سامي عبد الفتاح

كشفت مصادر في نادي الزمالك ان رئيس النادي مرتضى منصور، طلب بشكل غير رسمي، تأجيل مباراة القمة رقم 113 بين الاهلي والزمالك، المحدد لها يوم الخميس المقبل بستاد برج العرب، في ختام الدور الأول لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، بدعوى انشغال ادارة الزمالك في ترتيب واستقبال رئيس مجلس الوزراء للنادي وافتتاح بعض منشآته، وهي الزيارة التي تأجلت في مرتين سابقتين.

مسؤول باتحاد الكرة المصري، أكد ان الاتحاد لا علم له بطلب التأجيل، وأن المباراة في موعدها، وانه تم الاتفاق مع طاقم تحكيم يوناني لإدارة المباراة، وان نادي الزمالك هو المسؤول عن التحضير لها وتنظيمها.

وكان النادي الأهلي قد رفض الاقتراح الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتولي الاهلي تنظيم هذه القمة.

يذكر أن الأهلي، يحتل صدارة الدوري بـ42 نقطة، فيما يحتل الزمالك المرتبة الثالثة بـ34 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.

كما قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي الدخول بفريقه في معسكر تدريبي مغلق اعتبارا من اليوم، ويستمر بعد السفر إلى الإسكندرية.

كما رفض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمي، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز، مساء السبت، على الشرقية (20) في مباراتهما المؤجلة من المرحلة الرابعة، واستأنف الفريق أمس تدريباته استعدادا للقمة.

الفوز بثنائية على الشرقية

وحقق الزمالك 4 انتصارات متتالية على التوالي بقيادة مدربه محمد حلمي، على حساب بتروجيت، والاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي، والشرقية.

وأكد محمد حلمي، المدير الفني لنادي الزمالك لكرة القدم، أن الفوز على الشرقية بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري، مهم للغاية قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزا سهلا على حساب ضيفه الشرقية بثنائية دون رد، مساء، على ملعب بتروسبورت.

وسجل ثنائية الزمالك أسامة إبراهيم وأحمد رفعت في الدقيقتين 37 و55.

ورفع الزمالك رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد الشرقية عند 8 نقاط في المركز الأخير.

وأكد حلمي أنه فوجئ بإيقاف الظهير الأيمن أسامة إبراهيم ولم يكن يعلم أنه حصل على إنذارين، موضحا أن الزمالك لديه أكثر من لاعب يجيد في الجبهة اليمنى مثل حسني فتحي وشوقي السعيد وإبراهيم صلاح.

مفاجأة الحرس

وفجر حرس الحدود، أولى مفاجآت بطولة كأس مصر، بعدما أطاح بالمقاولون من دور الـ32، بالفوز عليه (54) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (11).

تقدم المقاولون العرب، أولا في الدقيقة (92) عن طريق أحمد علي، لكن الحرس، الذي هبط الموسم الماضي «للممتاز ب»، تعادل في الدقيقة (94) عن طريق مصطفى جمال.

وتأهل الحرس، الذي سبق له الفوز ببطولة كأس مصر، إلى الدور ثمن النهائي، ليواجه الفائز من مباراة الزمالك والأولمبي.