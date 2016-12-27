سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع الاثارة والمتعة عندما يلعب الاتحاد مع غريمه الأهلي في «ديربي جدة» في الدور نصف النهائي من كأس ولي العهد السعودي، ويسعى «الإتي» إلى مواصلة سلسلة انتصاراته التي حققها في الدوري، وآخرها على الرائد 3-2 في المرحلة الرابعة عشر.

اما الاهلي الذي بات يتساوى نقاطا في الدوري مع الاتحاد (31 لكل منهما) بعد حسم النقاط من رصيد الاخير، فيدخل المباراة متسلحا بمعنويات عالية جراء فوزه الاخير في الدوري على الاتفاق 4-1.

وكان مدرب الاهلي السويسري كريستيان غروس اكد في تصريحات بعد المباراة الاخيرة، وجوب «الاستعداد جيدا» للمواجهة مع الاتحاد، وتعتبر المباراة صعبة على الفريقين في ظل تقارب مستواهما في الفترة الاخيرة، وستكون هذه المواجهة الـ 14 بينهما في كأس ولي العهد، وفاز الاهلي في 7 من المواجهات السابقة، مقابل 6 للاتحاد.

قضية الاتحاد

في غضون ذلك، أصدر نادي اتحاد جدة بيانا توضيحيا بشأن خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في الدوري السعودي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية القضية المالية بين النادي واللاعب الأرجنتيني مانسو، وأوضح الاتحاد في بيان له: «تلقت إدارة نادي الاتحاد بكل أسف قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الجاري».

وتابع: «وقد جاء هذا القرار استجابة لطلب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم وفقا لتداعيات قضية مانسو».