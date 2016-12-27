القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

استقرت قمة الكرة المصرية أخيرا في ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، وتأكد لعبها في موعدها، عند السابعة مساء، يوم الخميس المقبل، بعد ان قامت هذه القمة بجولة توهان بين بتروسبورت وبرج العرب، وبين شكوك بتأجيلها، وتأكيدات بلعبها، حتى حسمت كل هذه الأمور في ساعة متأخرة قبل منتصف ليل الأول من أمس (الأحد)، ليوافق أمن القاهرة على اقامتها يوم الخميس في ستاد بتروسبورت، كما كان محددا لها في جدول الدور الأول، ليلغي كل من الاهلي والزمالك سفرهما الى مدينة الاسكندرية، ويستمر الفريقان في استكمال استعداداتهما للمواجهة المرتقبة بملعب كل منهما.

وجاء عودة القمة 113 الى ستاد بتروسبورت، بعد ان اقتنع مسؤولو أمن القاهرة، بضرورة عدم تشتيت جهود ادارة الزمالك، بين مسؤولية تنظيم المباراة في الاسكندرية يوم الخميس المقبل، وتنظيم استضافة رئيس الوزراء لافتتاح منشآت الزمالك في اليوم التالي مباشرة.

مباريات اليوم

وتنطلق اليوم الجولة الـ 17 في مسابقة الدوري المصري، وهي الجولة الأخيرة في الدور الأول، حيث ستتوقف المسابقة بعدها، لانشغال المنتخب المصري بالمشاركة في بطول كأس الأمم الافريقية بالغابون ويكون استئنافها بالجولة الـ 18 يوم 13 فبراير المقبل.

فيلعب اليوم سموحة مع النصر للتعدين، وانبي مع طلائع الجيش.

نتائج الكأس

وفي دور الـ 32 لمسابقة كاس مصر، تأهلت فرق المصري، مصر المقاصة والإنتاج الحربي إلى دور الـ 16 بعد فوزها على فرق غزل المحلة واتحاد الشرطة وأف سي مصر، وجميعها من اندية القسم الثاني.

وتأجلت مباراة الزمالك مع الأولمبي إلى موعد يحدد فيما بعد، بسبب ارتباط الفريق الابيض بأداء مباراتين مؤجلتين له في الدوري أمام الإنتاج الحربي والشرقية.