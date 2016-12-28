شهدت نهاية المباراة طرد حكم المباراة للاعب الهلال سلمان الفرج

الرياض - خالد المصيبيح

جرد النصر غريمه التقليدي الهلال من لقب كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم بفوزه عليه 2-0 في الدور نصف النهائي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض. وسجل الهدفين محمد السهلاوي (26 من ركلة جزاء) والكرواتي مارين توماسوف (40). يذكر ان الهلال يحمل الرقم القياسي في كأس ولي العهد بـ 12 لقبا.

وقدم «العالمي» افضل مبارياته هذا الموسم وفرض سيطرته على المباراة في وقت اختفى فيه الهلال تماما ولم يشكل خطورة تذكر على مرمى النصر. وافتتح مهاجم الفريق النصراوي العائد محمد السهلاوي الاهداف في الدقيقة 26 عن طريق ضربة جزاء بعد اعاقة تعرض لها مدافع النصر خالد الغامدي من ياسر الشهراني مدافع الهلال.

واضاف الكرواتي توماسوف الهدف الثاني من كرة تلقاها دون رقابة من الشاب سامي النجعي ليضعها توماسوف على يسار حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف (38). وأجاد مدرب النصر، الكرواتي زوران ماميتش، في فرض طريقة اداء الغت خطورة الهلال المتمثلة في احكام الرقابة على الاطراف التي يجيدها لاعبو الهلال.

كما ذكر مدرب الهلال، الارجنتيني رامون دياز، بأنه فؤجئ بطريقة النصر وافضليته في اللقاء. ويحسب لزوران زجه بالوجهين الصاعدين من فريق فئة الشباب بالنادي سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري ومنحهما الثقة في مباراة كبيرة، فكانا في الموعد، كما ان عودة ابراهيم غالب منحت الفريق التفوق، فيما جاء الشوط الثاني هادئا رغم تبديلات المدربين لستة لاعبين، فحافظ النصر على تقدمه حتى النهاية التي نقلته للنهائي وسط احتفالية جمهوره.

وشهدت نهاية المباراة طرد حكم المباراة للاعب الهلال سلمان الفرج بعد صافرة النهاية لاعتراضه على قراراته. من جانب آخر وفي احصائية قدمها متجر نادي الاتحاد في مدينة جدة المختص ببيع كل ما يخص النادي بان قميص لاعب الفريق فهد الانصاري بات الاكثر طلبا من جماهير «الإتي» التي وصفت الانصاري حاليا بأنه ابرز نجوم الفريق، فيما سيطر مهاجم الاهلي السوري عمر السومة، على المبيعات الاكثر في متجر الاهلي كأكثر اللاعبين تأثيرا في الفريق.