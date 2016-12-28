أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحكم المجري فيكتور كاساي سيدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز غدا الخميس.

وستقام المباراة بستاد بتروسبورت في ضاحية القاهرة الجديدة، حيث سيسعى الزمالك لتقليص الفارق مع غريمه التقليدي صاحب الصدارة مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 42 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث ولديه 34 نقطة لكنه خاض 14 مباراة فقط.

وسبق لكاساي إدارة المواجهة ذاتها الموسم الماضي حين فاز الأهلي 2-0 في فبراير الماضي.

الأهلي والزمالك يهربان من الجماهير

القاهرة - سامي عبدالفتاح

دون اتفاق بين الطرفين، قرر المدير الفني للأهلي حسام البدري والمدير الفني للزمالك محمد حلمي نقل تدريبات الفريقين من ملعب نادييهما الى القاهرة الجديدة، لوضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الغد في القمة 113، سعيا للتركيز في التدريب الأخير والحاسم.

ويتدرب الزمالك اليوم في الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، فيما يجري الأهلي تدريباته بالملعب الفرعي في بتروسبورت وهو نفس الستاد الذي ستقام عليه المباراة غدا في السابعة مساء بتوقيت الكويت، ويديرها الحكم المجري فيكتور كاساي.

وألقت قوات الأمن مؤخرا القبض على عدد من رابطة مشجعي الأهلي «الألتراس»، أثناء محاولتهم الوصول لفرع النادي بالجزيرة، لحضور تدريبات الفريق.

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة القمة المرتقبة غدا، على ملعب بتروسبورت في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، وهي المواجهة الأولى التي ستجمع بين المدربين حلمي والبدري.

حلمي يخوض لقاء القمة الثاني له كمدير فني بعد أن واجه الأهلي في نهاية الدوري بالموسم الماضي وتعادل دون أهداف أمام الهولندي مارتن يول المدرب السابق للأهلي.

وسبق أن واجه حلمي الأهلي كمدرب عام مع الهولندي رود كرول موسم 2007 ـ 2008 وفاز الفريق الأحمر بثنائية دون رد.

في المقابل، خاض حسام البدري 6 مواجهات كمدير فني بدأت موسم 2006 ـ 2007 حين تولى قيادة الأهلي بعد سفر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني وقتها لقضاء إجازة بعد الحصول على الدوري وخسر بهدفين دون رد للزمالك وبعد حسم بطولة الدوري مبكرا.

وعندما تولى منصب المدير الفني موسم 2009 ـ 2010، تعادل البدري في لقاء الدور الأول دون أهداف ثم تعادل الفريقان بنتيجة 3-3 في الدور الثاني وفاز الأهلي في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ولعب البدري ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز بهدف نظيف ثم تعادلا بهدف لكل منهما.

البدري وحلمي، ينتميان لمدرسة اللعب الجماعي والميل للهجوم مع التوازن في الدفاع، كما أنهما يعتمدان على طريقة واحدة تقريبا 4-2-3-1.

يقدم البدري مسيرة جيدة مع الأهلي في الولاية الثالثة فالفريق فاز في 14 مباراة من أصل 17 تحت قيادته وتعثر 3 مرات بالتعادل دون هزيمة، واستعاد الأهلي قوته الدفاعية بعد اهتزاز واضح مع المدرب السابق مارتن يول فالفريق لم تهتز شباكه سوى 4 مرات فقط في المباريات السابقة بمسابقة الدوري، كما أن الأهلي سجل 34 هدفا.

وعلى صعيد الأرقام، يقدم حلمي أيضا نتائج مميزة مع الزمالك بعدما تولى المهمة خلفا للمدرب مؤمن سليمان والمؤقت محمد صلاح واستطاع المدير الفني الحالي خلال 8 مباريات أن يحقق الفوز في 6 لقاءات مع تعادلين دون هزيمة.

الميزة الأكبر لمسيرة حلمي في الولاية الثانية كمدير فني مع الزمالك أنه أعاد الصلابة الدفاعية للفريق الأبيض فلم تهتز شباك الزمالك سوى مرة واحدة فقط في 8 لقاءات مع الحفاظ على نظافة الشباك على مدار 540 دقيقة متتالية بينما سجل الفريق مع حلمي 12 هدفا.

وخضع الثنائي أيمن حفني وباسم مرسي لجلسة علاجية تحت اشراف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي ولم يشاركا في التدريبات بسبب الإصابة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيزهم لمواجهة القمة أمام الأهلي، حيث يعاني مرسي من شد في العضلة الضامة ويعاني حفني من شد الخلفية.

ويغيب عن القمة المدافع أحمد توفيق لتواجده في منطقة التجنيد التابع لها والزامبي ايمانويل مايوكا مهاجم الفريق لإصابته بشد في الضامة ويغيب رمزي خالد بسبب استعداده لإقامة حفل زواجه يوم الجمعة المقبل.

3 مباريات اليوم

وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة الـ 17، فيلتقي طنطا مع الداخلية ووادي دجلة مع أسوان والمقاولون مع بتروجيت.