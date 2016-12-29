تلقى نجم مننخب مصر وفريق روما الايطالي لكرة القدم، محمد صلاح، تهنئة زملائه في المنتخب وكذلك في ناديه الايطالي، والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر، بعد فوز صلاح بجائزة افضل لاعب عربي في عام 2016، خلال حفل غلوب سوكر الذي اقيم في دبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، كما تلقى تهنئة مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني ابوريدة.

وفاز صلاح بجائزة موقع كأفضل لاعب في العالم العربي لعام 2016، والتي تم الإعلان في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حفل غلوب سوكر العالمي.

وتفوق صلاح، نجم روما الإيطالي، على الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي، والمغربي المهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي.

وجاء فوز صلاح بالجائزة في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها مع فريق ذئاب العاصمة الإيطالية، حيث كان هداف الفريق في الكالتشيو خلال الموسم الماضي، إضافة إلى أنه يحتل حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي روما في الدوري بعد زميله البوسني ادين دجيكو.

كما توج الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» بجائزة أفضل لاعب خليجي2016، وتفوق اللاعب على السعودي ياسر الشهراني لاعب الهلال، والعماني علي الحبسي حارس مرمى ريدينغ الإنجليزي.

وتوج فريق الهلال السعودي بجائز أفضل ناد خليجي لعام 2016، وتفوق الهلال على العين الإماراتي والريان القطري.