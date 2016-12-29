الرياض - خالد المصيبيح

قاد الدولي فهد المولد فريقه الاتحاد الى نهائي مسابقة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم بعدما سجل هدف الفوز في الوقت القاتل بمرمى جاره الاهلي 3-2 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسجل التونسي احمد العكايشي (28) والمصري محمود كهربا (38) وفهد المولد (90) أهداف «الإتي»، والسوري عمر السومة (72 و77 من ركلة جزاء) هدفي الفريق الاهلاوي.

والتحق الاتحاد بالنصر ليضربا موعدا بينهما في نهائي كأس ولي العهد السعودي المقرر في 17 فبراير المقبل.

وقدم الاتحاد في الشوط الاول أداء رائعا وأحكم سيطرته على مجرياته ولم يوفق لاعبه العكايشي في استثمار الفرص المبكرة وعادت احدى كراته من قائم مرمى الاهلي، الا انه خطف هدفا للاتحاد في الدقيقة 28.

وعاد كهربا بعده بعشر دقائق ليضيف هدفا ثانيا للفريق الاتحادي اكد معه أحقية الاتحاد في الخروج متقدما في الشوط الاول عطفا على ما قدمه.

وفي الشوط الثاني، لجأ لاعبو الاتحاد الى تهدئة اللعب مع المحافظة على مرماهم حتى الدقيقة 72 عندما استغل هداف الاهلي عمر السومة كرة داخل منطقة جزاء الاتحاد وسددها قوية داخل المرمى.

وارتفعت بعد هذا الهدف معنويات لاعبي الاهلي بحثا عن التعادل الذي تحقق عن طريق ضربة جزاء بعد اعاقة لاعب الاتحاد كهربا لمهاجم الاهلي اليوناني فيتفا ونفذها السومة بنجاح محرزا هدف التعادل (77).

وواصل الفريقان البحث عن هدف ترجيح حتى الدقيقة 90 عندما نفذ المولد خطأ خارج منطقة الجزاء ببراعة خادعا حارس المرمى وحائط الصد الاهلاوي ويعلن تأهل الاتحاد للنهائي بعد غياب 9 سنوات عندما خسر نهائي 2007 أمام الأهلي، فيما سيكون لقاء النهائي الذي سيجمعه بالنصر الثاني في تاريخهما في المسابقة بعد ان التقيا في نهائي عام 1991 وانتهى للاتحاد بركلات الترجيح في الموسم الأول الذي شهد عودة المسابقة بعد توقفها في عام 1974.

الهلال وملف المحترفين

من جهة أخرى، يبحث الجهاز الفني في الهلال عن لاعب آسيوي خلال فترة التسجيل الثانية التي ستكون في

الشهر المقبل من اجل المشاركة معه في دوري أبطال آسيا، كما اكد المدرب الارجنتيني رامون دياز انه سيبحث عن مهاجم من جنسيته في الفترة المقبلة ليكون بديلا للبرازيلي تياغو الفيس الذي لم يكن مقنعا.